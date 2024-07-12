Челябинскую область накроет ливнями и градом

Челябинскую область до конца дня 14 июля ожидают шквалистый ветер, сильные ливни, град и грозы. Об этом предупредили в региональном ЦГМС.
«В отдельных районах региона прогнозируются грозы, сильные и очень сильные дожди, ливни, град, местами крупный. Шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду», — сообщают синоптики.
Дневная температура при этом будет достигать 28 градусов тепла, ночью — 15-20. Погода с сильными ливнями и грозами также ожидается на юге и востоке Челябинской области в понедельник, 15 июля.
Как сообщало URA.RU ранее, вторая половина июля в Челябинске будет дождливой. Средняя дневная температура составит 24 градуса.
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