12 июля 2024

Челябинскую область накроет ливнями и градом

В Челябинской области ожидаются сильные ливни и грозы 14 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Синоптики объявили штормовое предупреждение на воскресенье, 14 июля Фото:

Челябинскую область до конца дня 14 июля ожидают шквалистый ветер, сильные ливни, град и грозы. Об этом предупредили в региональном ЦГМС.

«В отдельных районах региона прогнозируются грозы, сильные и очень сильные дожди, ливни, град, местами крупный. Шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду», — сообщают синоптики.

Дневная температура при этом будет достигать 28 градусов тепла, ночью — 15-20. Погода с сильными ливнями и грозами также ожидается на юге и востоке Челябинской области в понедельник, 15 июля.

Как сообщало URA.RU ранее, вторая половина июля в Челябинске будет дождливой. Средняя дневная температура составит 24 градуса.

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Челябинскую область до конца дня 14 июля ожидают шквалистый ветер, сильные ливни, град и грозы. Об этом предупредили в региональном ЦГМС. «В отдельных районах региона прогнозируются грозы, сильные и очень сильные дожди, ливни, град, местами крупный. Шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду», — сообщают синоптики. Дневная температура при этом будет достигать 28 градусов тепла, ночью — 15-20. Погода с сильными ливнями и грозами также ожидается на юге и востоке Челябинской области в понедельник, 15 июля. Как сообщало URA.RU ранее, вторая половина июля в Челябинске будет дождливой. Средняя дневная температура составит 24 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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