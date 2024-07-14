В Жуковском водителя убили арматурой из-за спора на дороге

14 июля 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

На место трагедии выезжали представители СКР Фото: Илья Московец © URA.RU Спор между автомобилистами в подмосковном Жуковском окончился убийством. Один из участников инцидента получил удар по голове железной арматурой и скончался до приезда скорой помощи. Конфликт между несколькими мужчинами произошел на улице Баженова. «Водитель одной из машин брызнул на противника из перцового баллончика, но получил удар сзади арматурой по голове», — передает портал «Вести Московского региона» со ссылкой на чат водителей Жуковского. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Ему пыталась помочь одна из очевидиц ЧП, но не смогла, сообщает РЕН ТВ. Во время конфликта в машине пострадавшего были его жена и ребенок. Другие участники конфликта скрылись. Как сообщает источник РЕН ТВ, подозреваемый в убийстве уже задержан. На место трагедии выезжали представители СКР и полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спор между автомобилистами в подмосковном Жуковском окончился убийством. Один из участников инцидента получил удар по голове железной арматурой и скончался до приезда скорой помощи. Конфликт между несколькими мужчинами произошел на улице Баженова. «Водитель одной из машин брызнул на противника из перцового баллончика, но получил удар сзади арматурой по голове», — передает портал «Вести Московского региона» со ссылкой на чат водителей Жуковского. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Ему пыталась помочь одна из очевидиц ЧП, но не смогла, сообщает РЕН ТВ. Во время конфликта в машине пострадавшего были его жена и ребенок. Другие участники конфликта скрылись. Как сообщает источник РЕН ТВ, подозреваемый в убийстве уже задержан. На место трагедии выезжали представители СКР и полиции.