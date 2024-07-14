ВС РФ освободили Урожайное в ДНР: главное об СВО к вечеру 14 июля

Российские военные взяли под контроль Урожайное в ДНР

14 июля 2024 в 21:36 Размер текста - 17 +

ВС РФ 14 июля освободили от ВСУ поселок Урожайное в ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска освободили населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). По словам Минобороны РФ, под контроль ВС РФ взято Урожайное. Главные новости спецоперации к вечеру 14 июля — в материале URA.RU. Освобождение Урожайного Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Урожайное в (ДНР) от украинских военных. Начато разминирование территории. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Освобождение Урожайного открывает новые стратегические возможности для российских сил. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, взятие населенного пункта дает плацдарм для активных боевых действий в районе Угледара ДНР и Запорожской области. Продвижение ВС РФ теперь возможно как на север, так и на запад и восток от Урожайного, передает ТАСС. Уничтожение зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» ударили по пусковой установке ЗРК «IRIS-T» немецкого производства в под Днепром. Вражеская техника и личный состав ВСУ уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Всего за неделю по наводке авиаразведки «Искандеры» уничтожили семь разнотипных установок, прикрывавших небо, четыре С-300, три HAWK и два Patriot, передает «Пятый канал». Боец ВДВ взял в плен четверых солдат ВСУ Группа российского военного из 98-й дивизии ВДВ во время штурма дома в Часовом Яре взяла в плен четырех украинских военных. В ходе операции еще двое солдат ВСУ были убиты, шестеро отступили. По словам военного, штурм дома начался в пять утра. Потери ВСУ за сутки Всего Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 155 солдат. Согласно заявлению Минобороны РФ, в зоне ответственности группировки войск «Восток» российские военные также уничтожили несколько орудий артиллерии и отразили несколько контратак бригад противника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска освободили населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). По словам Минобороны РФ, под контроль ВС РФ взято Урожайное. Главные новости спецоперации к вечеру 14 июля — в материале URA.RU. Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Урожайное в (ДНР) от украинских военных. Начато разминирование территории. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Освобождение Урожайного открывает новые стратегические возможности для российских сил. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, взятие населенного пункта дает плацдарм для активных боевых действий в районе Угледара ДНР и Запорожской области. Продвижение ВС РФ теперь возможно как на север, так и на запад и восток от Урожайного, передает ТАСС. Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» ударили по пусковой установке ЗРК «IRIS-T» немецкого производства в под Днепром. Вражеская техника и личный состав ВСУ уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Всего за неделю по наводке авиаразведки «Искандеры» уничтожили семь разнотипных установок, прикрывавших небо, четыре С-300, три HAWK и два Patriot, передает «Пятый канал». Группа российского военного из 98-й дивизии ВДВ во время штурма дома в Часовом Яре взяла в плен четырех украинских военных. В ходе операции еще двое солдат ВСУ были убиты, шестеро отступили. По словам военного, штурм дома начался в пять утра. Всего Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 155 солдат. Согласно заявлению Минобороны РФ, в зоне ответственности группировки войск «Восток» российские военные также уничтожили несколько орудий артиллерии и отразили несколько контратак бригад противника.