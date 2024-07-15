Прокуратура проследит за ходом работ по ликвидации затоплений в Челябинске

В Челябинске после ливневых дождей оказались подтоплены более 100 частных домов. Ликвидацию затоплений, о которых ранее сообщалось в СМИ, взяла на контроль прокуратура, сообщили в пресс-службе.
«В средствах массовой информации сообщается о затоплении более 100 участков частных домов и внутриквартальных территорий в Ленинском районе города Челябинска по причине обильных атмосферных осадков в минувшие выходные. Прокуратура поставила на контроль ход работ по ликвидации затопления территорий», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Как отметил вице-мэр города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов, за выходные поступило 107 заявок от населения по зонам подтопления, 95% из которых из частного сектора и внутриквартальных территорий. Как уточнил глава Ленинского района Александр Орел, наибольшее число подтоплений было зафиксировано в поселках Фатеевка, КПЗиС, Плановый.
В Челябинске прошедший днем 13 июля сильный дождь и шквалистый ветер стал причиной глубоких луж на дорогах и поврежденной кровли на крышах домов. Ливень затруднил движение рядом с железнодорожным вокзалом Челябинска. Последствия стихии сказались и на коммунальной инфраструктуре. На многоэтажном доме на улице Гончаренко оказалась повреждена кровля.
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