Почему челябинцы начали снимать квартиры с продажи и сдавать их в аренду

В Челябинске выросло число арендных квартир
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя ставка долгосрочной аренды в Челябинске составила 25 000 рублей
Средняя ставка долгосрочной аренды в Челябинске составила 25 000 рублей Фото:

В Челябинске во втором квартале 2024 года количество свободных для сдачи квартир увеличилось на 12%. Как отмечают эксперты, собственники не хотят продавать вторичные квартиры со скидками через 6-8 месяцев, и уже переходят на сдачу квартир в аренду, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинске во втором квартале 2024 года предложение на рынке долгосрочной аренды квартир выросло на 12%. Вероятно, это происходит под влиянием высокой ключевой ставки ЦБ РФ. В условиях дорогой ипотеки собственники предпочитают сдавать квартиру, а не искать покупателя на протяжении 6-8 месяцев, чтобы потом продавать недвижимость со скидкой», — сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

В случае, если ключевая ставка сохранится на том же уровне или станет выше, ипотечные платежи челябинцев существенно вырастут, на вторичное жилье снизится спрос и его придется продавать с дисконтом. Как отметил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев, собственники квартир в таких условиях предпочитают сдавать, а не продавать жилье, поэтому высока вероятность дальнейшего роста числа доступных арендных квартир в городе еще до конца 2024 года. На данный момент средняя стоимость сдаваемых в долгосрочную аренду квартир в среднем в Челябинске составляет 25 тысяч рублей в месяц.

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В Челябинске во втором квартале 2024 года количество свободных для сдачи квартир увеличилось на 12%. Как отмечают эксперты, собственники не хотят продавать вторичные квартиры со скидками через 6-8 месяцев, и уже переходят на сдачу квартир в аренду, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске во втором квартале 2024 года предложение на рынке долгосрочной аренды квартир выросло на 12%. Вероятно, это происходит под влиянием высокой ключевой ставки ЦБ РФ. В условиях дорогой ипотеки собственники предпочитают сдавать квартиру, а не искать покупателя на протяжении 6-8 месяцев, чтобы потом продавать недвижимость со скидкой», — сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». В случае, если ключевая ставка сохранится на том же уровне или станет выше, ипотечные платежи челябинцев существенно вырастут, на вторичное жилье снизится спрос и его придется продавать с дисконтом. Как отметил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев, собственники квартир в таких условиях предпочитают сдавать, а не продавать жилье, поэтому высока вероятность дальнейшего роста числа доступных арендных квартир в городе еще до конца 2024 года. На данный момент средняя стоимость сдаваемых в долгосрочную аренду квартир в среднем в Челябинске составляет 25 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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