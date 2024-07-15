15 июля 2024

Умер музыкальный руководитель «Ленкома» Сергей Рудницкий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, траур, гвоздики, цветы, дорога, память, поминовение, крокус сити холл
Музыкальный руководитель скончался на 70-м году жизни Фото:

Музыкальный руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Сергей Рудницкий скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщили в официальном telegram-канале учреждения.

«15 июля 2024 года ушел из жизни музыкальный руководитель нашего театра, народный артист России, лауреат театральных премий, композитор, аранжировщик, руководитель легендарного ансамбля „Аракс“ Сергей Анатольевич Рудницкий», — сказано в сообщении театра.

В течение 50 лет Сергей Рудницкий вносил неоценимый вклад в творчество «Ленкома». Он автор музыки к множеству известных спектаклей, включая «Шут Балакирев», «Чайка», «Варвар и еретик», «Женитьба», «Мистификация», «Пер Гюнт», «День опричника» и другие. Его талант был высоко оценен коллегами и зрителями. Коллеги по театру отметили выдающийся вклад Рудницкого в музыкально-театральное искусство и его значимость для коллектива.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Музыкальный руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Сергей Рудницкий скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщили в официальном telegram-канале учреждения. «15 июля 2024 года ушел из жизни музыкальный руководитель нашего театра, народный артист России, лауреат театральных премий, композитор, аранжировщик, руководитель легендарного ансамбля „Аракс“ Сергей Анатольевич Рудницкий», — сказано в сообщении театра. В течение 50 лет Сергей Рудницкий вносил неоценимый вклад в творчество «Ленкома». Он автор музыки к множеству известных спектаклей, включая «Шут Балакирев», «Чайка», «Варвар и еретик», «Женитьба», «Мистификация», «Пер Гюнт», «День опричника» и другие. Его талант был высоко оценен коллегами и зрителями. Коллеги по театру отметили выдающийся вклад Рудницкого в музыкально-театральное искусство и его значимость для коллектива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...