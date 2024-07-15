Умер музыкальный руководитель «Ленкома» Сергей Рудницкий

16 июля 2024 в 01:40 Размер текста - 17 +

Музыкальный руководитель скончался на 70-м году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Музыкальный руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Сергей Рудницкий скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщили в официальном telegram-канале учреждения. «15 июля 2024 года ушел из жизни музыкальный руководитель нашего театра, народный артист России, лауреат театральных премий, композитор, аранжировщик, руководитель легендарного ансамбля „Аракс“ Сергей Анатольевич Рудницкий», — сказано в сообщении театра . В течение 50 лет Сергей Рудницкий вносил неоценимый вклад в творчество «Ленкома». Он автор музыки к множеству известных спектаклей, включая «Шут Балакирев», «Чайка», «Варвар и еретик», «Женитьба», «Мистификация», «Пер Гюнт», «День опричника» и другие. Его талант был высоко оценен коллегами и зрителями. Коллеги по театру отметили выдающийся вклад Рудницкого в музыкально-театральное искусство и его значимость для коллектива. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Музыкальный руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Сергей Рудницкий скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщили в официальном telegram-канале учреждения. «15 июля 2024 года ушел из жизни музыкальный руководитель нашего театра, народный артист России, лауреат театральных премий, композитор, аранжировщик, руководитель легендарного ансамбля „Аракс“ Сергей Анатольевич Рудницкий», — сказано в сообщении театра. В течение 50 лет Сергей Рудницкий вносил неоценимый вклад в творчество «Ленкома». Он автор музыки к множеству известных спектаклей, включая «Шут Балакирев», «Чайка», «Варвар и еретик», «Женитьба», «Мистификация», «Пер Гюнт», «День опричника» и другие. Его талант был высоко оценен коллегами и зрителями. Коллеги по театру отметили выдающийся вклад Рудницкого в музыкально-театральное искусство и его значимость для коллектива.