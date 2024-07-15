«Лукойл» отсудил у компании Хотина в ХМАО плату за пользование дорогами

Дочернее общество «Лукойла» в ХМАО — «Лукойл-Западная Сибирь» — отсудило у «Каюм Нефти» плату за пользование дорогами. «Каюм Нефть» ранее принадлежала экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, осужденному за растрату.
«В арбитражный суд ХМАО поступило заявление ООО „Лукойл-Западная Сибирь“ к АО „Каюм Нефть“ о задолженности по договору возмездного пользования участками автодорог. Суд постановил взыскать с ответчика 3 523 491 рубль 18 копеек: в том числе основной долг в размере 2 418 802 рубля 90 копеек, договорную неустойку в размере 1 064 273 рубля 28 копеек, а также расходы по уплате госпошлины в сумме 40 415 рублей», — указано в документах суда.
Нефтяная компания «Лукойл-Западная Сибирь» предоставляла транспорту «Каюм Нефти» право круглосуточного проезда по своим трассам. Ежемесячная оплата за пользование участком дороги в 37 километров составляла больше миллиона рублей. В конце декабря 2022 года «Каюм Нефть» заявила о банкротстве, не оплатив услуги за ноябрь и декабрь. Запросы «Лукойла» к конкурсному управляющему остались без ответа, поэтому нефтяная компания была вынуждена обратиться в суд.
Агентство направило запросы в компании «Лукойл-Западная Сибирь» и «Каюм Нефть». На момент публикации новости ответ на запросы не поступил.
URA.RU писало, что бывшие активы Хотина в ХМАО судятся друг с другом из-за миллиардов рублей. АО «Каюм нефть» направило в арбитражный суд заявление о признании должника — ООО «Юкатекс-Югра» — банкротом.
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