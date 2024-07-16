Магнитогорца, обвиняемого в покушении на отца, арестовали

Ленинский райсуд Магнитогорска (Челябинская область) арестовал на два месяца местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство собственного отца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 35-летнему местному жителю, обвиняемому по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство следователя. Обвиняемому избрана меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Инцидент произошел на одном из участков СНТ «Машиностроитель». Между отцом и сыном произошел конфликт на фоне ревности к одной и той же женщине. Тогда сын избил отца, облил его бензином и поджег. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей. В отношении его сына расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
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