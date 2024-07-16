Магнитогорца, обвиняемого в покушении на отца, арестовали

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, арест, ключи, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
Мужчина пробудет в СИЗО два месяца Фото:

Ленинский райсуд Магнитогорска (Челябинская область) арестовал на два месяца местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство собственного отца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 35-летнему местному жителю, обвиняемому по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство следователя. Обвиняемому избрана меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел на одном из участков СНТ «Машиностроитель». Между отцом и сыном произошел конфликт на фоне ревности к одной и той же женщине. Тогда сын избил отца, облил его бензином и поджег. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей. В отношении его сына расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ленинский райсуд Магнитогорска (Челябинская область) арестовал на два месяца местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство собственного отца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 35-летнему местному жителю, обвиняемому по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство следователя. Обвиняемому избрана меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Инцидент произошел на одном из участков СНТ «Машиностроитель». Между отцом и сыном произошел конфликт на фоне ревности к одной и той же женщине. Тогда сын избил отца, облил его бензином и поджег. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей. В отношении его сына расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...