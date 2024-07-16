В Екатеринбурге пенсионерка выпала из окна

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщина умерла до приезда бригады медиков (архивное фото)
Женщина умерла до приезда бригады медиков (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в ЖК «Бажовский» пенсионерка выпала из окна 17 этажа. Женщина умерла до приезда скорой помощи. Информация об этом появилась в СМИ.

«В Екатеринбурге в жилом комплексе „Бажовский“ пожилая женщина выпала из окна 17-этажа и разбилась насмерть… Дочь и внучка от нее отказались. Все из-за алкоголизма. Ее дважды определяли в рехаб», — пишет «КП-Екатеринбург».

После возвращения из реабилитационного центра в трезвости пенсионерка продержалась один день, сказано в тексте. Соседи погибшей отмечают, что она была обеспеченной женщиной и владела несколькими квартирами.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Следственный комитет Свердловской области. Там от комментария пока воздержались.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в ЖК «Бажовский» пенсионерка выпала из окна 17 этажа. Женщина умерла до приезда скорой помощи. Информация об этом появилась в СМИ. «В Екатеринбурге в жилом комплексе „Бажовский“ пожилая женщина выпала из окна 17-этажа и разбилась насмерть… Дочь и внучка от нее отказались. Все из-за алкоголизма. Ее дважды определяли в рехаб», — пишет «КП-Екатеринбург». После возвращения из реабилитационного центра в трезвости пенсионерка продержалась один день, сказано в тексте. Соседи погибшей отмечают, что она была обеспеченной женщиной и владела несколькими квартирами. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Следственный комитет Свердловской области. Там от комментария пока воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...