В Екатеринбурге пенсионерка выпала из окна

В Екатеринбурге в ЖК «Бажовский» пенсионерка выпала из окна 17 этажа. Женщина умерла до приезда скорой помощи. Информация об этом появилась в СМИ.
«В Екатеринбурге в жилом комплексе „Бажовский“ пожилая женщина выпала из окна 17-этажа и разбилась насмерть… Дочь и внучка от нее отказались. Все из-за алкоголизма. Ее дважды определяли в рехаб», — пишет «КП-Екатеринбург».
После возвращения из реабилитационного центра в трезвости пенсионерка продержалась один день, сказано в тексте. Соседи погибшей отмечают, что она была обеспеченной женщиной и владела несколькими квартирами.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Следственный комитет Свердловской области. Там от комментария пока воздержались.
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