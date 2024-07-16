Свердловского мэра наказали за плохие дороги

Главу Каменска-Уральского (Свердловская область) Алексея Герасимова оштрафовали на 20 тысяч рублей за плохое содержание дорог. Проверку проводили прокуроры, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
«На территории города на отдельных участках выявлены многочисленные нарушения требований закона при содержании дорог. В частности, зафиксировано отсутствие дублирующих дорожных знаков, отсутствие горизонтальной дорожной разметки, установка светофоров с нарушениями требований ГОСТ», — пояснили правоохранители.
Прокуратура завела административное дело, с которым и обратилась в суд. «По результатам его рассмотрения мировой судья судебного участка № 2 Синарского судебного района оштрафовал главу администрации Каменск-Уральского городского округа на 20 тысяч рублей», — следует из сообщения. Устранения нарушений находится на контроле у прокуратуры города.
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