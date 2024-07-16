16 июля 2024

Свердловского мэра наказали за плохие дороги

Суд оштрафовал мэра Каменска-Уральского Герасимова за плохие дороги
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Евгения Куйвашева в Каменск-Уральский. Свердловская область, герасимов алексей
На Герасимова завели административное дело Фото:

Главу Каменска-Уральского (Свердловская область) Алексея Герасимова оштрафовали на 20 тысяч рублей за плохое содержание дорог. Проверку проводили прокуроры, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

«На территории города на отдельных участках выявлены многочисленные нарушения требований закона при содержании дорог. В частности, зафиксировано отсутствие дублирующих дорожных знаков, отсутствие горизонтальной дорожной разметки, установка светофоров с нарушениями требований ГОСТ», — пояснили правоохранители.

Прокуратура завела административное дело, с которым и обратилась в суд. «По результатам его рассмотрения мировой судья судебного участка № 2 Синарского судебного района оштрафовал главу администрации Каменск-Уральского городского округа на 20 тысяч рублей», — следует из сообщения. Устранения нарушений находится на контроле у прокуратуры города.

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Главу Каменска-Уральского (Свердловская область) Алексея Герасимова оштрафовали на 20 тысяч рублей за плохое содержание дорог. Проверку проводили прокуроры, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «На территории города на отдельных участках выявлены многочисленные нарушения требований закона при содержании дорог. В частности, зафиксировано отсутствие дублирующих дорожных знаков, отсутствие горизонтальной дорожной разметки, установка светофоров с нарушениями требований ГОСТ», — пояснили правоохранители. Прокуратура завела административное дело, с которым и обратилась в суд. «По результатам его рассмотрения мировой судья судебного участка № 2 Синарского судебного района оштрафовал главу администрации Каменск-Уральского городского округа на 20 тысяч рублей», — следует из сообщения. Устранения нарушений находится на контроле у прокуратуры города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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