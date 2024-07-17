17 июля 2024

На Украине заявили о дефиците пилотов для истребителей F-16

Арахамия: на Украине летчиков меньше, чем обещанных истребителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Количество обещанных истребителей вдвое превышает число прошедших обучение пилотов и инженеров
Количество обещанных истребителей вдвое превышает число прошедших обучение пилотов и инженеров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина сталкивается с проблемами в связи с числом обещанных истребителей, которое превышает количество квалифицированных пилотов и инженеров. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия.

«Количество обещанных нам бортов уже вдвое больше количества пилотов, обученных и инженеров, которые могут их обслуживать. Вторая проблема — у нас очень ограничено количество мест, которое может инфраструктурно обслуживать размещение этих самолётов,» — заявил Арахамия, передает РИА Новости.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что уже этим летом Киев получит истребители F-16. По его словам, союзники НАТО уже оформляют поставки. Позже обозреватель журнала National Interest Харрисон Касс сообщил, что эти истребители не выживут в воздушном пространстве России, так как они устарели для использования в конфликтах с военными державами.

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Украина сталкивается с проблемами в связи с числом обещанных истребителей, которое превышает количество квалифицированных пилотов и инженеров. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия. «Количество обещанных нам бортов уже вдвое больше количества пилотов, обученных и инженеров, которые могут их обслуживать. Вторая проблема — у нас очень ограничено количество мест, которое может инфраструктурно обслуживать размещение этих самолётов,» — заявил Арахамия, передает РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что уже этим летом Киев получит истребители F-16. По его словам, союзники НАТО уже оформляют поставки. Позже обозреватель журнала National Interest Харрисон Касс сообщил, что эти истребители не выживут в воздушном пространстве России, так как они устарели для использования в конфликтах с военными державами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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