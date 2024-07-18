В Москве из-за аномальной жары появились осы пелопеи и сколии-гиганты. Фото

18 июля 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

В Москве замечены гигантские сколии, насекомые перебираются на север из-за повышения температур, считает энтомолог Фото: Bouba/Wikimedia/CC BY-SA 3.0 В Москве и Подмосковье появились осы пелопеи и сколии-гиганты. Энтомолог Роман Хряпин связывает это явление с аномальной жарой в регионе. «В Московском регионе стали фиксировать осу пелопею — это южный вид ос, которые охотятся на пауков. Их можно встретить в домах у нас, они строят гнезда из глины. <…> Гигантские сколии совсем недавно появились — самые крупные осы», — заявил Хряпин агентству «Москва». Эксперт отметил, что пелопея не представляет опасности, так как это одиночные особи. По его словам, многие южные виды насекомых и членистоногих перебираются на север из-за повышения температур. Кроме того, в Московском регионе уже не первый год наблюдаются богомолы и испанские слизни. Хряпин отметил, что в регионе не так давно зафиксировали паука Аргиопа Брюнниха, укус которого может вызывать сильную боль. Однако, по словам энтомолога, его яд для человека не смертелен. В Московском регионе замечены осы пелопея, опасности для человека они не представляют Фото: Gubin Olexander/Wikimedia/CC BY 4.0 В начале июля жара в Москве повторила температурный рекорд, установленный в 1890 году. Температура достигла 31,9 градуса тепла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве и Подмосковье появились осы пелопеи и сколии-гиганты. Энтомолог Роман Хряпин связывает это явление с аномальной жарой в регионе. «В Московском регионе стали фиксировать осу пелопею — это южный вид ос, которые охотятся на пауков. Их можно встретить в домах у нас, они строят гнезда из глины. <…> Гигантские сколии совсем недавно появились — самые крупные осы», — заявил Хряпин агентству «Москва». Эксперт отметил, что пелопея не представляет опасности, так как это одиночные особи. По его словам, многие южные виды насекомых и членистоногих перебираются на север из-за повышения температур. Кроме того, в Московском регионе уже не первый год наблюдаются богомолы и испанские слизни. Хряпин отметил, что в регионе не так давно зафиксировали паука Аргиопа Брюнниха, укус которого может вызывать сильную боль. Однако, по словам энтомолога, его яд для человека не смертелен. В начале июля жара в Москве повторила температурный рекорд, установленный в 1890 году. Температура достигла 31,9 градуса тепла.