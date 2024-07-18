В Москве из-за аномальной жары появились осы пелопеи и сколии-гиганты. Фото

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В Москве замечены гигантские сколии, насекомые перебираются на север из-за повышения температур, считает энтомолог Фото:

В Москве и Подмосковье появились осы пелопеи и сколии-гиганты. Энтомолог Роман Хряпин связывает это явление с аномальной жарой в регионе.

«В Московском регионе стали фиксировать осу пелопею — это южный вид ос, которые охотятся на пауков. Их можно встретить в домах у нас, они строят гнезда из глины. <…> Гигантские сколии совсем недавно появились — самые крупные осы», — заявил Хряпин агентству «Москва». Эксперт отметил, что пелопея не представляет опасности, так как это одиночные особи. По его словам, многие южные виды насекомых и членистоногих перебираются на север из-за повышения температур.

Кроме того, в Московском регионе уже не первый год наблюдаются богомолы и испанские слизни. Хряпин отметил, что в регионе не так давно зафиксировали паука Аргиопа Брюнниха, укус которого может вызывать сильную боль. Однако, по словам энтомолога, его яд для человека не смертелен.

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В Московском регионе замечены осы пелопея, опасности для человека они не представляют
Фото:

В начале июля жара в Москве повторила температурный рекорд, установленный в 1890 году. Температура достигла 31,9 градуса тепла.

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В Москве и Подмосковье появились осы пелопеи и сколии-гиганты. Энтомолог Роман Хряпин связывает это явление с аномальной жарой в регионе. «В Московском регионе стали фиксировать осу пелопею — это южный вид ос, которые охотятся на пауков. Их можно встретить в домах у нас, они строят гнезда из глины. <…> Гигантские сколии совсем недавно появились — самые крупные осы», — заявил Хряпин агентству «Москва». Эксперт отметил, что пелопея не представляет опасности, так как это одиночные особи. По его словам, многие южные виды насекомых и членистоногих перебираются на север из-за повышения температур. Кроме того, в Московском регионе уже не первый год наблюдаются богомолы и испанские слизни. Хряпин отметил, что в регионе не так давно зафиксировали паука Аргиопа Брюнниха, укус которого может вызывать сильную боль. Однако, по словам энтомолога, его яд для человека не смертелен. В начале июля жара в Москве повторила температурный рекорд, установленный в 1890 году. Температура достигла 31,9 градуса тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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