18 июля 2024

Жители квартала миллионеров в Екатеринбурге жалуются на вонь от воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Неприятный запах мог появиться из-за гидравлических испытаний
Неприятный запах мог появиться из-за гидравлических испытаний Фото:

В Екатеринбурге у жителей дома на ул. Белинского, 41 и, вероятно, некоторых других домов, которые относят к кварталу миллионеров (район улиц Красноармейской, Карла Маркса, Энгельса, Мамина-Сибиряка) с самого утро бежит вода со странным запахом. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«На Белинского, 41 и в других домах квартала миллионеров с утра идет вода с жутким запахом медпрепаратов», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к управляющей компании «Территория». В аварийной диспетчерской пояснили, что такая ситуация могла сложиться после гидравлических испытаний. До офиса УК для более развернутого ответа дозвониться не удалось.

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В Екатеринбурге у жителей дома на ул. Белинского, 41 и, вероятно, некоторых других домов, которые относят к кварталу миллионеров (район улиц Красноармейской, Карла Маркса, Энгельса, Мамина-Сибиряка) с самого утро бежит вода со странным запахом. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На Белинского, 41 и в других домах квартала миллионеров с утра идет вода с жутким запахом медпрепаратов», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к управляющей компании «Территория». В аварийной диспетчерской пояснили, что такая ситуация могла сложиться после гидравлических испытаний. До офиса УК для более развернутого ответа дозвониться не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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