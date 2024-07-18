Жители квартала миллионеров в Екатеринбурге жалуются на вонь от воды

В Екатеринбурге у жителей дома на ул. Белинского, 41 и, вероятно, некоторых других домов, которые относят к кварталу миллионеров (район улиц Красноармейской, Карла Маркса, Энгельса, Мамина-Сибиряка) с самого утро бежит вода со странным запахом. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«На Белинского, 41 и в других домах квартала миллионеров с утра идет вода с жутким запахом медпрепаратов», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к управляющей компании «Территория». В аварийной диспетчерской пояснили, что такая ситуация могла сложиться после гидравлических испытаний. До офиса УК для более развернутого ответа дозвониться не удалось.
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