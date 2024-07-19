В Первоуральске на иномарке переехали 15-летнего велосипедиста

В Первоуральске (Свердловская область) 65-летний водитель за рулем корейской Hyndai Creta переехал 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУГИБДД по Свердловской области.
«В результате ДТП пострадал мальчик-велосипедист, 2009 года рождения, с травмой ноги был доставлен в Детскую городскую больницу №9 города Екатеринбург. Мужчина пояснил автоинспекторам, что подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, убедился в отсутствии пешеходов продолжил движение, вдруг неожиданно появился велосипедист со скоростью, превышавшей скорость пешехода, и врезался в левый бок его автомобиля», — говорится в сообщении.
По их данным, ДТП произошло на нерегулируемом переходе по ул. Строителей, 8. За 25 лет стажа у водителя 8 правонарушений. Признаков опьянения у шофера сотрудники Госавтоинспекции не выявили.
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