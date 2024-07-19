19 июля 2024

В Первоуральске на иномарке переехали 15-летнего велосипедиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростка с травмой ноги доставили в больницу
Подростка с травмой ноги доставили в больницу Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) 65-летний водитель за рулем корейской Hyndai Creta переехал 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУГИБДД по Свердловской области.

«В результате ДТП пострадал мальчик-велосипедист, 2009 года рождения, с травмой ноги был доставлен в Детскую городскую больницу №9 города Екатеринбург. Мужчина пояснил автоинспекторам, что подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, убедился в отсутствии пешеходов продолжил движение, вдруг неожиданно появился велосипедист со скоростью, превышавшей скорость пешехода, и врезался в левый бок его автомобиля», — говорится в сообщении.

По их данным, ДТП произошло на нерегулируемом переходе по ул. Строителей, 8. За 25 лет стажа у водителя 8 правонарушений. Признаков опьянения у шофера сотрудники Госавтоинспекции не выявили.

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В Первоуральске (Свердловская область) 65-летний водитель за рулем корейской Hyndai Creta переехал 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУГИБДД по Свердловской области. «В результате ДТП пострадал мальчик-велосипедист, 2009 года рождения, с травмой ноги был доставлен в Детскую городскую больницу №9 города Екатеринбург. Мужчина пояснил автоинспекторам, что подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, убедился в отсутствии пешеходов продолжил движение, вдруг неожиданно появился велосипедист со скоростью, превышавшей скорость пешехода, и врезался в левый бок его автомобиля», — говорится в сообщении. По их данным, ДТП произошло на нерегулируемом переходе по ул. Строителей, 8. За 25 лет стажа у водителя 8 правонарушений. Признаков опьянения у шофера сотрудники Госавтоинспекции не выявили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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