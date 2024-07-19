День Металлурга в Магнитогорске 19 июля завершился выступлением певицы «Елки» и праздничным салютом. Концертно-развлекательная программа развернулась на территории, прилегающей к арене «Металлург».
«Елка» попала в самое сердце магнитогорской публики. День металлурга продолжается», — написали в соцсети участники концерта.
Также 19 июля в Магнитогорске в арене ХК «Металлург» выступила певица Полина Гагарина. Она получила фирменную джерси хоккейного клуба, исполнив свои знаменитые песни.
Вечер продолжился световым шоу «Костры Магнитки». Завершился первый день развлекательной программы фейерверком.
Ранее URA.RU сообщало, что празднование Дня металлурга в Магнитогорске продлится три дня и завершится 21 июля. В пятницу, 19 июля, на торжественном вечере ко Дню металлурга наградили отличившихся горожан. В чествовании приняли участие полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
С Днем металлурга жителей Магнитогорска 19 июля 2024 года поздравила певица «Елка»
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День Металлурга в Магнитогорске 19 июля завершился выступлением певицы «Елки» и праздничным салютом. Концертно-развлекательная программа развернулась на территории, прилегающей к арене «Металлург». «Елка» попала в самое сердце магнитогорской публики. День металлурга продолжается», — написали в соцсети участники концерта. Также 19 июля в Магнитогорске в арене ХК «Металлург» выступила певица Полина Гагарина. Она получила фирменную джерси хоккейного клуба, исполнив свои знаменитые песни. Вечер продолжился световым шоу «Костры Магнитки». Завершился первый день развлекательной программы фейерверком. Ранее URA.RU сообщало, что празднование Дня металлурга в Магнитогорске продлится три дня и завершится 21 июля. В пятницу, 19 июля, на торжественном вечере ко Дню металлурга наградили отличившихся горожан. В чествовании приняли участие полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.