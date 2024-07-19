В Екатеринбурге пропала 84-летняя Валентина Шаламова (Скопина). Пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи, вышла из дома 1 июля и не вернулась. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Пропала Шаламова (Скопина) Валентина Никифоровна, 84 года (1939 г. р.). Город Екатеринбург. 1 июля 2024 года вышла из дома и не вернулась. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Рост пропавшей — 160 сантиметров, худощавого телосложения, седые короткие волосы и серые глаза. Одежда, в которой была Шаламова на момент пропажи, неизвестна.
О местоположении пенсионерки волонтеры просят сообщить по номеру 8 800 700 54 52. Также можно рассказать о ней по номеру инфорга отряда 8 953 053 04 83 (Екатерина).
Обновлено 11:45: «Полиция Екатеринбурга проводит мероприятия по розыску женщины и просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о ее местонахождении, сообщать по телефонам: 8 343 294-14-94 или 02 (102 по мобильному)», — сообщили URA.RU в пресс-группе городской полиции.
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