19 июля 2024

В Екатеринбурге загадочно исчезла пенсионерка, нуждающаяся в помощи врачей. Фото

В Екатеринбурге пропала 84-летняя пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи
© Служба новостей «URA.RU»
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Местоположение пропавшей неизвестно с 1 июля (архивное фото)
Местоположение пропавшей неизвестно с 1 июля (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пропала 84-летняя Валентина Шаламова (Скопина). Пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи, вышла из дома 1 июля и не вернулась. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропала Шаламова (Скопина) Валентина Никифоровна, 84 года (1939 г. р.). Город Екатеринбург. 1 июля 2024 года вышла из дома и не вернулась. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Рост пропавшей — 160 сантиметров, худощавого телосложения, седые короткие волосы и серые глаза. Одежда, в которой была Шаламова на момент пропажи, неизвестна.

О местоположении пенсионерки волонтеры просят сообщить по номеру 8 800 700 54 52. Также можно рассказать о ней по номеру инфорга отряда 8 953 053 04 83 (Екатерина).

Обновлено 11:45: «Полиция Екатеринбурга проводит мероприятия по розыску женщины и просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о ее местонахождении, сообщать по телефонам: 8 343 294-14-94 или 02 (102 по мобильному)», — сообщили URA.RU в пресс-группе городской полиции. 

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В Екатеринбурге пропала 84-летняя Валентина Шаламова (Скопина). Пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи, вышла из дома 1 июля и не вернулась. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропала Шаламова (Скопина) Валентина Никифоровна, 84 года (1939 г. р.). Город Екатеринбург. 1 июля 2024 года вышла из дома и не вернулась. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Рост пропавшей — 160 сантиметров, худощавого телосложения, седые короткие волосы и серые глаза. Одежда, в которой была Шаламова на момент пропажи, неизвестна. О местоположении пенсионерки волонтеры просят сообщить по номеру 8 800 700 54 52. Также можно рассказать о ней по номеру инфорга отряда 8 953 053 04 83 (Екатерина). Обновлено 11:45: «Полиция Екатеринбурга проводит мероприятия по розыску женщины и просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о ее местонахождении, сообщать по телефонам: 8 343 294-14-94 или 02 (102 по мобильному)», — сообщили URA.RU в пресс-группе городской полиции. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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