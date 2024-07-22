В Перми осудят тренера, на тренировке которого погиб ребенок

СУ СК по Пермскому краю: тренера осудят за гибель ребенка
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Следователи передали дело в суд
Следователи передали дело в суд Фото:

Уголовное дело на тренера по дзюдо МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Кировского района» передали в суд. Его считают виновным в гибели ребенка, который умер во время тренировки.

«Тренер спортивной школы, на тренировке которого погиб ребенок, предстанет перед судом. Расследование уголовного дела завершено», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

Следствие выяснило, что 10 апреля 2023 года тренер отправил ребят одних на пробежку по территории района. Дети забрались на недостроенное здание и стали скидывать с него кирпичи. Один из них упал на голову спортсмену. Мальчик скончался на месте. Родители погибшего подали в суд на родителей спортсмена, который скинул кирпич. Суд обязал их выплатить потерпевшим 1,5 млн рублей в качестве компенсации. Но те обжаловали решение суда. Тогда компенсацию заставили выплатить спортшколу.

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Уголовное дело на тренера по дзюдо МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Кировского района» передали в суд. Его считают виновным в гибели ребенка, который умер во время тренировки. «Тренер спортивной школы, на тренировке которого погиб ребенок, предстанет перед судом. Расследование уголовного дела завершено», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. Следствие выяснило, что 10 апреля 2023 года тренер отправил ребят одних на пробежку по территории района. Дети забрались на недостроенное здание и стали скидывать с него кирпичи. Один из них упал на голову спортсмену. Мальчик скончался на месте. Родители погибшего подали в суд на родителей спортсмена, который скинул кирпич. Суд обязал их выплатить потерпевшим 1,5 млн рублей в качестве компенсации. Но те обжаловали решение суда. Тогда компенсацию заставили выплатить спортшколу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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