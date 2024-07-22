Мэрия продала заброшенную психбольницу возле Ельцин Центра

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Руины заброшенной больницы у Зеленой рощи. Екатеринбург , конструктивизм, заброшенная больница, руины, больница на большакова, разрушенная больница
Здание было построено больше 100 лет назад (архивное фото) Фото:

Администрация Екатеринбурга за 802 миллионов рублей продала на аукционе заброшенное здание психбольницы на улице Челюскинцев, 5К. За корпус заплатили в 80 раз больше начальной цены. Информация об этом появилась на сайте «ГосТорги».

«Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества», — следует из условий. Торги состоялись 12 июля. Стартовая цена лота достигала порядка 10,7 млн рублей, однако ООО «Тон», который выступал единственным участником повысил цену в 80 раз до 802217100 рублей.

Отмечается, что больница была построена еще в начале 20-го века, ее площадь составляет 893 квадратных метров. Территорию, на который расположен объект, сейчас осваивает «Брусника».

Еще одно старинное здание мэрия продала в 2022-м. Екатеринбургская компания «Деловой дом на Архиерейской» выкупила за 146,4 миллиона рублей усадьбу Бородиной, находящуюся около резиденции уральского полпреда. Итоговая цена повысилась всего на 64 тысячи рублей.

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Администрация Екатеринбурга за 802 миллионов рублей продала на аукционе заброшенное здание психбольницы на улице Челюскинцев, 5К. За корпус заплатили в 80 раз больше начальной цены. Информация об этом появилась на сайте «ГосТорги». «Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества», — следует из условий. Торги состоялись 12 июля. Стартовая цена лота достигала порядка 10,7 млн рублей, однако ООО «Тон», который выступал единственным участником повысил цену в 80 раз до 802217100 рублей. Отмечается, что больница была построена еще в начале 20-го века, ее площадь составляет 893 квадратных метров. Территорию, на который расположен объект, сейчас осваивает «Брусника». Еще одно старинное здание мэрия продала в 2022-м. Екатеринбургская компания «Деловой дом на Архиерейской» выкупила за 146,4 миллиона рублей усадьбу Бородиной, находящуюся около резиденции уральского полпреда. Итоговая цена повысилась всего на 64 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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