Мэрия продала заброшенную психбольницу возле Ельцин Центра

Администрация Екатеринбурга за 802 миллионов рублей продала на аукционе заброшенное здание психбольницы на улице Челюскинцев, 5К. За корпус заплатили в 80 раз больше начальной цены. Информация об этом появилась на сайте «ГосТорги».
«Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества», — следует из условий. Торги состоялись 12 июля. Стартовая цена лота достигала порядка 10,7 млн рублей, однако ООО «Тон», который выступал единственным участником повысил цену в 80 раз до 802217100 рублей.
Отмечается, что больница была построена еще в начале 20-го века, ее площадь составляет 893 квадратных метров. Территорию, на который расположен объект, сейчас осваивает «Брусника».
Еще одно старинное здание мэрия продала в 2022-м. Екатеринбургская компания «Деловой дом на Архиерейской» выкупила за 146,4 миллиона рублей усадьбу Бородиной, находящуюся около резиденции уральского полпреда. Итоговая цена повысилась всего на 64 тысячи рублей.
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