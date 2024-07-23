Челябинец погиб при строительстве самого высокого моста в области

Рабочий, участвующий в строительстве моста через реку Сим (Челябинская область), который должен стать самым высоким подобным строением в области, погиб, упав с высоты. Об этом URA.RU рассказал источник.
«На строительной площадке произошел несчастный случай — погиб рабочий. Предварительно, он работал на строительных лесах. В момент, когда он перецеплял страховочный трос доски под ним сломалась. Рабочий скончался от полученных травм», — рассказал источник.
К месту были вызваны экстренные службы. Приехавшие медики лишь констатировали смерть рабочего. На момент гибели ему было 38 лет.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там подтвердили смерть работника, сообщив, что в настоящий момент по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Строительство моста через реку Сим запланировали еще в декабре 2022 года в рамках реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал». Он станет самым высоким подобным строением в области.
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