Из-за неполадки SuperJet из Казани прилетел в Челябинск с пятичасовым опозданием

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Самолет Red Wings до Челябинска командир судна вернул на стоянку из-за неисправности
Самолет Red Wings до Челябинска командир судна вернул на стоянку из-за неисправности Фото:

Неполадка стала причиной опоздания самолета SuperJet 100 из Казани, который прилетел в Челябинск позже на пять с половиной часов. В аэропорте вылета экипаж вернул борт на стоянку.

«Командир воздушного судна 22 июля в 10 часов 46 минут по мск запросил разрешение вернуться с исполнительного старта на стоянку по технической причине. Причина была в индикации работы двигателя», — отметил telegram-канал Aviaincident.

Рейс авиакомпании Red Wings выполнялся на модели RRJ95/M самолета SuperJet 100. В Челябинск борт должен был прибыть в 13 часов 55 минут, однако сделал это позже — в 19 часов 37 минут.

В июле неполадки SuperJet 100 уже становились причиной задержки рейса до Челябинска. В аэропорту Минвод 15 июля самолет вернулся на стоянку для перезагрузки компьютера. 

При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу перевозчика. До момента публикации ответ не поступил.

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Неполадка стала причиной опоздания самолета SuperJet 100 из Казани, который прилетел в Челябинск позже на пять с половиной часов. В аэропорте вылета экипаж вернул борт на стоянку. «Командир воздушного судна 22 июля в 10 часов 46 минут по мск запросил разрешение вернуться с исполнительного старта на стоянку по технической причине. Причина была в индикации работы двигателя», — отметил telegram-канал Aviaincident. Рейс авиакомпании Red Wings выполнялся на модели RRJ95/M самолета SuperJet 100. В Челябинск борт должен был прибыть в 13 часов 55 минут, однако сделал это позже — в 19 часов 37 минут. В июле неполадки SuperJet 100 уже становились причиной задержки рейса до Челябинска. В аэропорту Минвод 15 июля самолет вернулся на стоянку для перезагрузки компьютера.  При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу перевозчика. До момента публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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