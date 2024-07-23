Из-за неполадки SuperJet из Казани прилетел в Челябинск с пятичасовым опозданием

Неполадка стала причиной опоздания самолета SuperJet 100 из Казани, который прилетел в Челябинск позже на пять с половиной часов. В аэропорте вылета экипаж вернул борт на стоянку.
«Командир воздушного судна 22 июля в 10 часов 46 минут по мск запросил разрешение вернуться с исполнительного старта на стоянку по технической причине. Причина была в индикации работы двигателя», — отметил telegram-канал Aviaincident.
Рейс авиакомпании Red Wings выполнялся на модели RRJ95/M самолета SuperJet 100. В Челябинск борт должен был прибыть в 13 часов 55 минут, однако сделал это позже — в 19 часов 37 минут.
В июле неполадки SuperJet 100 уже становились причиной задержки рейса до Челябинска. В аэропорту Минвод 15 июля самолет вернулся на стоянку для перезагрузки компьютера.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу перевозчика. До момента публикации ответ не поступил.
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