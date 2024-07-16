Sukhoi Superjet до Челябинска вернулся на стоянку в Минводах из-за компьютера

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Борт авиакомпании "Азимут" прибыл в Челябинск с задержкой
Борт авиакомпании "Азимут" прибыл в Челябинск с задержкой Фото:

Самолет до Челябинска вернулся обратно к месту стоянки в Минеральных Водах из-за неполадок компьютера. Как следует из онлайн-табло аэропорта имени Курчатова, в место назначения борт прибыл с задержкой на 2 часа 10 минут.

«Рейс Минеральные Воды — Челябинск. Самолет [Sukhoi Superjet] RRJ95 15 июля вернулся на стоянку с места запуска для перезагрузки компьютера», — отметил telegram-канал Aviaincident.

Происшествие зафиксировали в 23 часа 44 минуты по мск, в Челябинске в это время шел второй час ночи. После устранения неполадок и перезагрузки системы рейс смог начать полет.

Эксплуатантом является авиакомпания «Азимут». При подготовке материала URA.RU направило в пресс-службу перевозчика вопрос. К моменту публикации ответ не поступил.

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Самолет до Челябинска вернулся обратно к месту стоянки в Минеральных Водах из-за неполадок компьютера. Как следует из онлайн-табло аэропорта имени Курчатова, в место назначения борт прибыл с задержкой на 2 часа 10 минут. «Рейс Минеральные Воды — Челябинск. Самолет [Sukhoi Superjet] RRJ95 15 июля вернулся на стоянку с места запуска для перезагрузки компьютера», — отметил telegram-канал Aviaincident. Происшествие зафиксировали в 23 часа 44 минуты по мск, в Челябинске в это время шел второй час ночи. После устранения неполадок и перезагрузки системы рейс смог начать полет. Эксплуатантом является авиакомпания «Азимут». При подготовке материала URA.RU направило в пресс-службу перевозчика вопрос. К моменту публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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