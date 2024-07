NYT: жители грузинской глубинки сожалеют о распаде СССР и не хотят в НАТО

Жители Грузии заявляют, что после распада СССР жизнь в стране деградировала, пишет The New York Times

Ностальгия по временам СССР остается сильной среди жителей промышленных городков Грузии. В то время, как страна стремится к интеграции с Западом, многие воспринимают советскую эпоху как «лучшие времена». Об этом сообщает The New York Times.

«Многие горожане воспринимают советский период как эпоху оккупации и политических репрессий, но для многих жителей сельской местности это было время изобилия и процветания, когда у всех была работа», — пишет газета.

Плотник Давид Джакели из Казрети и Мамия Габескелиани из шахтерских поселков поделились в материале своими воспоминаниями о советских временах, как о периоде общего благополучия. Они выразили мнение, что жизнь в те годы была лучше, чем сейчас.

Также активистка за права трудящихся Сопо Джапаридзе отметила, что СМИ на Западе специально освещают недостатки советского прошлого. Однако, по ее словам, после распада СССР жизнь в Грузии «деградировала во всех отношениях».

В материале The New York Times отмечаются значительные изменения во внешнеполитической ориентации Грузии за последние три десятилетия, также указывается на стремление страны к сближению с Западом. При этом примерно 60% населения хотят вступить в Евросоюз и НАТО.

Тем не менее, для жителей малых городов Грузии призывы к интеграции с Западом остаются неубедительными. В стране сохраняется социальное напряжение, обусловленное различными взглядами на будущее государства. С одной стороны, есть часть населения, которая видит перспективу развития Грузии в тесной связи с западными странами, а с другой — люди, скучающие по советскому прошлому, которое ассоциируется у них со стабильностью доходов и общедоступной социальной инфраструктурой.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что США намерены сменить власть в Грузии по результатам парламентских выборов, запланированных на 26 октября. На данный момент администрация президента США Джо Байдена разработала масштабную информационную кампанию для дискредитации нынешнего грузинского правительства, передает RT.

