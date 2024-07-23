23 июля 2024

В Челябинске ночью сгорел автомобиль

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, авто, киа
Огонь полностью уничтожил автомобиль (фото из архива) Фото:

В Челябинске в ночь на 24 июля сгорел автомобиль Renault Logan. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС россии по Челябинской области.

«Пожар произошел у дома №40 по улице Хохрякова. Сообщение поступило по системе 112. Автомобиль полностью уничтожен огнем. На месте работали две автоцистерны», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе МЧС добавили, что в результате пожара никто не пострадал. Ранее URA.RU сообщало, что житель Челябинска поджег автомобиль курганского рыбака. Между мужчинами произошел конфликт на берегу озера.

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В Челябинске в ночь на 24 июля сгорел автомобиль Renault Logan. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС россии по Челябинской области. «Пожар произошел у дома №40 по улице Хохрякова. Сообщение поступило по системе 112. Автомобиль полностью уничтожен огнем. На месте работали две автоцистерны», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе МЧС добавили, что в результате пожара никто не пострадал. Ранее URA.RU сообщало, что житель Челябинска поджег автомобиль курганского рыбака. Между мужчинами произошел конфликт на берегу озера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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