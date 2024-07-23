В Челябинске ночью сгорел автомобиль

Огонь полностью уничтожил автомобиль (фото из архива)
В Челябинске в ночь на 24 июля сгорел автомобиль Renault Logan. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС россии по Челябинской области.
«Пожар произошел у дома №40 по улице Хохрякова. Сообщение поступило по системе 112. Автомобиль полностью уничтожен огнем. На месте работали две автоцистерны», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе МЧС добавили, что в результате пожара никто не пострадал. Ранее URA.RU сообщало, что житель Челябинска поджег автомобиль курганского рыбака. Между мужчинами произошел конфликт на берегу озера.
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