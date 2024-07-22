Челябинец поджег машину курганского рыбака

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Челябинец сжег машину курганца из-за конфликта
Челябинец сжег машину курганца из-за конфликта Фото:

Житель Челябинска поджег автомобиль курганского рыбака. Между мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник, воспользовавшись отсутствием одного из них, поджег его транспортное средство. Об этом сообщается на сайте курганской полиции.

"Житель Челябинска, находившийся в Щучанском округе в гостях, пришел на берег местного озера. Там он заметил мужчин, которые осуществляли ловлю рыбы. С одним из них у гражданина возник спонтанный конфликт. Злоумышленник воспользовался отсутствием оппонента и поджег его машину. Транспортное средство сгорело", — указано на сайте полиции.

По данным правоохранительных органов, ущерб от пожара оценивается в 150 тысяч рублей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы. В настоящее время обвиняемый задержан.

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Житель Челябинска поджег автомобиль курганского рыбака. Между мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник, воспользовавшись отсутствием одного из них, поджег его транспортное средство. Об этом сообщается на сайте курганской полиции. "Житель Челябинска, находившийся в Щучанском округе в гостях, пришел на берег местного озера. Там он заметил мужчин, которые осуществляли ловлю рыбы. С одним из них у гражданина возник спонтанный конфликт. Злоумышленник воспользовался отсутствием оппонента и поджег его машину. Транспортное средство сгорело", — указано на сайте полиции. По данным правоохранительных органов, ущерб от пожара оценивается в 150 тысяч рублей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы. В настоящее время обвиняемый задержан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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