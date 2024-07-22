Челябинец поджег машину курганского рыбака

Житель Челябинска поджег автомобиль курганского рыбака. Между мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник, воспользовавшись отсутствием одного из них, поджег его транспортное средство. Об этом сообщается на сайте курганской полиции.
"Житель Челябинска, находившийся в Щучанском округе в гостях, пришел на берег местного озера. Там он заметил мужчин, которые осуществляли ловлю рыбы. С одним из них у гражданина возник спонтанный конфликт. Злоумышленник воспользовался отсутствием оппонента и поджег его машину. Транспортное средство сгорело", — указано на сайте полиции.
По данным правоохранительных органов, ущерб от пожара оценивается в 150 тысяч рублей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы. В настоящее время обвиняемый задержан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.