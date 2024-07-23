Челябинца, бегающего голым по центру города, отправили под суд

24 июля 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

После суда мужчину отправят на принудительное лечение в психдиспансер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске местного жителя, который в середине мая бегал голым по центру города и городскому бору, отправили под суд. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, к нему будут применены меры медицинского характера. «Прокуратура утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера в отношении местного жителя, совершившего запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние, предусмотренные статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Уголовное дело направлено для применения принудительных мер медицинского характера в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчина устроил голый забег из-за нахлынувших чувств, усилившихся из-за психического заболевания. Ему показалось, что все в мире стало «пластиковым», «искусственным», «не настоящим». Он разделся и побежал. Его маршрут начался от пересечения проспекта Ленина и улицы 3 Интернационала. Он бежал вдоль проспекта до городского бора. По пути он несколько раз набрасывался на людей. Забежав в лес, он заблудился. А когда вышел из бора — его уже ждали сотрудники полиции. После задержания мужчину отправили в психдиспансер. Его родственники и друзья отмечали, что ранее не замечали за ним странностей. Экспертиза же показала, что мужчина страдает хроническим психическим заболеванием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске местного жителя, который в середине мая бегал голым по центру города и городскому бору, отправили под суд. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, к нему будут применены меры медицинского характера. «Прокуратура утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера в отношении местного жителя, совершившего запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние, предусмотренные статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Уголовное дело направлено для применения принудительных мер медицинского характера в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчина устроил голый забег из-за нахлынувших чувств, усилившихся из-за психического заболевания. Ему показалось, что все в мире стало «пластиковым», «искусственным», «не настоящим». Он разделся и побежал. Его маршрут начался от пересечения проспекта Ленина и улицы 3 Интернационала. Он бежал вдоль проспекта до городского бора. По пути он несколько раз набрасывался на людей. Забежав в лес, он заблудился. А когда вышел из бора — его уже ждали сотрудники полиции. После задержания мужчину отправили в психдиспансер. Его родственники и друзья отмечали, что ранее не замечали за ним странностей. Экспертиза же показала, что мужчина страдает хроническим психическим заболеванием.