23 июля 2024

Охотнику, застрелившему свердловчанина, приняв его за медведя, вынесли приговор

© Служба новостей «URA.RU»
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Охотника отправили на исправительные работы
Охотника отправили на исправительные работы Фото:

Охотника Евгения Шипулина, который в августе 2023-го возле поселка Шайтанка (Свердловская область) застрелил рыбака, перепутав его с медведем, назначили наказание в виде исправительных работ на полтора года и выплаты компенсации более 1,5 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе облсуда.

"Шипулин признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год шесть месяцев с удержанием ежемесячно 5% из заработка в доход государства. Также суд взыскал в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн и более 164 тысяч рублей в счет возмещения имущественного ущерба", — следует из сообщения.

Потерпевшая сторона обжаловала приговор, а прокурор его опротестовал. Отмечается, что гособвинитель не настаивал на лишении свободы.

Инцидент произошел около поселка Шайтанка, когда Шипулин вместе с сыном отправился на рыбалку, захватив ружье, на которое имел разрешение. Во время ловли рыб мужчина услышал шаги и звук, похожий на рык. Испугавшись нападения медведя, Евгений совершил выстрел на опережение. Подплыв к телу, он понял, что убил человека, и обратился в полицию с повинной.

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Охотника Евгения Шипулина, который в августе 2023-го возле поселка Шайтанка (Свердловская область) застрелил рыбака, перепутав его с медведем, назначили наказание в виде исправительных работ на полтора года и выплаты компенсации более 1,5 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе облсуда. "Шипулин признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год шесть месяцев с удержанием ежемесячно 5% из заработка в доход государства. Также суд взыскал в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн и более 164 тысяч рублей в счет возмещения имущественного ущерба", — следует из сообщения. Потерпевшая сторона обжаловала приговор, а прокурор его опротестовал. Отмечается, что гособвинитель не настаивал на лишении свободы. Инцидент произошел около поселка Шайтанка, когда Шипулин вместе с сыном отправился на рыбалку, захватив ружье, на которое имел разрешение. Во время ловли рыб мужчина услышал шаги и звук, похожий на рык. Испугавшись нападения медведя, Евгений совершил выстрел на опережение. Подплыв к телу, он понял, что убил человека, и обратился в полицию с повинной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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