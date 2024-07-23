Охотнику, застрелившему свердловчанина, приняв его за медведя, вынесли приговор

Охотника Евгения Шипулина, который в августе 2023-го возле поселка Шайтанка (Свердловская область) застрелил рыбака, перепутав его с медведем, назначили наказание в виде исправительных работ на полтора года и выплаты компенсации более 1,5 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе облсуда.
"Шипулин признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год шесть месяцев с удержанием ежемесячно 5% из заработка в доход государства. Также суд взыскал в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн и более 164 тысяч рублей в счет возмещения имущественного ущерба", — следует из сообщения.
Потерпевшая сторона обжаловала приговор, а прокурор его опротестовал. Отмечается, что гособвинитель не настаивал на лишении свободы.
Инцидент произошел около поселка Шайтанка, когда Шипулин вместе с сыном отправился на рыбалку, захватив ружье, на которое имел разрешение. Во время ловли рыб мужчина услышал шаги и звук, похожий на рык. Испугавшись нападения медведя, Евгений совершил выстрел на опережение. Подплыв к телу, он понял, что убил человека, и обратился в полицию с повинной.
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