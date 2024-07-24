Когда челябинцам запрещают покупать алкоголь

В Челябинской области продажа алкоголя запрещена с 23:00 до 08:00
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Последний звонок. Выпускники школ. Челябинск, спиртное, алкоголь, выпускник
В день последнего звонка обычно ограничивают продажу алкоголя Фото:

В Челябинской области розничная продажа алкоголя запрещена с 23:00 до 08:00, но в определенные дни в году спиртное в некоторых магазинах нельзя купить даже в разрешенное время. Это связано с праздниками и другими массовыми мероприятиями. URA.RU подготовило памятку о том, когда в регионе вводят ограничения на продажу алкоголя.

Часы продажи алкоголя в Челябинской области

На всей территории региона установлено единое время, когда запрещается продажа алкогольной продукции. А именно — с 23:00 до 08:00.

Дни действия ограничений

В Челябинской области существуют дни, когда спиртные напитки могут стать недоступными к покупке и в разрешенное время. Причиной этому — праздники. Администрации муниципалитетов региона могут ограничивать продажу в магазинах, находящихся вблизи места проведения массовых мероприятий. Обычно запреты вводятся в эти дни:

  • 9 мая — День Победы;
  • 25 мая — день последнего звонка в школах;
  • 12 июня — День России;
  • 21 июля — День металлурга (дата празднования может меняться)
  • 1 сентября — День знаний
  • 13 сентября — День города Челябинска (дата празднования может меняться)

Муниципальные власти имеют возможность расширить данное перечисление. В случае проведения крупных мероприятий в городе, они также могут запретить продажу алкогольной продукции на определенной территории, а также просто уменьшить время продажи, например, с 10:00 до 22:00.

Где в праздники продажа алкоголя разрешена

  • В ресторанах и кафе, оборудованных залом для посетителей
  • В вагонах-ресторанах
  • В самолетах, кораблях, речных трамвайчиках и другом подобном транспорте

Стоит отметить, что для торговли спиртным в любое время и без ограничений следует получить лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, а также иметь зал для обслуживания гостей не менее 40 квадратных метров. А при самом факте продажи — вскрывать тару перед покупателем.

Запрет продажи алкоголя ночью коснулся «наливаек»

С 1 сентября 2024 года в Челябинской области войдет в силу закон о запрете торговли алкоголем ночью в так называемых «наливайках», кафе, барах, буфетах и пивных магазинах, маскирующихся под заведение общественного питания. Там реализация будет запрещена, в рабочие дни с 22:00 до 10:00 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни — с 23:00 до 10:00 часов. Уточняется, что запрет не касается ресторанов.

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В Челябинской области розничная продажа алкоголя запрещена с 23:00 до 08:00, но в определенные дни в году спиртное в некоторых магазинах нельзя купить даже в разрешенное время. Это связано с праздниками и другими массовыми мероприятиями. URA.RU подготовило памятку о том, когда в регионе вводят ограничения на продажу алкоголя. На всей территории региона установлено единое время, когда запрещается продажа алкогольной продукции. А именно — с 23:00 до 08:00. В Челябинской области существуют дни, когда спиртные напитки могут стать недоступными к покупке и в разрешенное время. Причиной этому — праздники. Администрации муниципалитетов региона могут ограничивать продажу в магазинах, находящихся вблизи места проведения массовых мероприятий. Обычно запреты вводятся в эти дни: Муниципальные власти имеют возможность расширить данное перечисление. В случае проведения крупных мероприятий в городе, они также могут запретить продажу алкогольной продукции на определенной территории, а также просто уменьшить время продажи, например, с 10:00 до 22:00. Стоит отметить, что для торговли спиртным в любое время и без ограничений следует получить лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, а также иметь зал для обслуживания гостей не менее 40 квадратных метров. А при самом факте продажи — вскрывать тару перед покупателем. С 1 сентября 2024 года в Челябинской области войдет в силу закон о запрете торговли алкоголем ночью в так называемых «наливайках», кафе, барах, буфетах и пивных магазинах, маскирующихся под заведение общественного питания. Там реализация будет запрещена, в рабочие дни с 22:00 до 10:00 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни — с 23:00 до 10:00 часов. Уточняется, что запрет не касается ресторанов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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