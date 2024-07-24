Когда челябинцам запрещают покупать алкоголь

В Челябинской области розничная продажа алкоголя запрещена с 23:00 до 08:00, но в определенные дни в году спиртное в некоторых магазинах нельзя купить даже в разрешенное время. Это связано с праздниками и другими массовыми мероприятиями. URA.RU подготовило памятку о том, когда в регионе вводят ограничения на продажу алкоголя.
Часы продажи алкоголя в Челябинской области
На всей территории региона установлено единое время, когда запрещается продажа алкогольной продукции. А именно — с 23:00 до 08:00.
Дни действия ограничений
В Челябинской области существуют дни, когда спиртные напитки могут стать недоступными к покупке и в разрешенное время. Причиной этому — праздники. Администрации муниципалитетов региона могут ограничивать продажу в магазинах, находящихся вблизи места проведения массовых мероприятий. Обычно запреты вводятся в эти дни:
- 9 мая — День Победы;
- 25 мая — день последнего звонка в школах;
- 12 июня — День России;
- 21 июля — День металлурга (дата празднования может меняться)
- 1 сентября — День знаний
- 13 сентября — День города Челябинска (дата празднования может меняться)
Муниципальные власти имеют возможность расширить данное перечисление. В случае проведения крупных мероприятий в городе, они также могут запретить продажу алкогольной продукции на определенной территории, а также просто уменьшить время продажи, например, с 10:00 до 22:00.
Где в праздники продажа алкоголя разрешена
- В ресторанах и кафе, оборудованных залом для посетителей
- В вагонах-ресторанах
- В самолетах, кораблях, речных трамвайчиках и другом подобном транспорте
Стоит отметить, что для торговли спиртным в любое время и без ограничений следует получить лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, а также иметь зал для обслуживания гостей не менее 40 квадратных метров. А при самом факте продажи — вскрывать тару перед покупателем.
Запрет продажи алкоголя ночью коснулся «наливаек»
С 1 сентября 2024 года в Челябинской области войдет в силу закон о запрете торговли алкоголем ночью в так называемых «наливайках», кафе, барах, буфетах и пивных магазинах, маскирующихся под заведение общественного питания. Там реализация будет запрещена, в рабочие дни с 22:00 до 10:00 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни — с 23:00 до 10:00 часов. Уточняется, что запрет не касается ресторанов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!