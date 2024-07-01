Челябинские пивные магазины не смогут торговать алкоголем ночью под видом кафе

Пивные магазины в Челябинской области не смогут торговать алкоголем по ночам, «притворяясь» заведениями общепита. Об этом после принятия регионального закона, уточняющего правила торговли, заявил спикер заксобрания региона Олег Гербер.
«Продавать пиво, сидр, пуаре и медовуху при оказании услуг общепита могут только рестораны, бары, кафе и буфеты. Теперь никакие пивные магазины не смогут под видом кафе торговать ночью алкоголем», — заявил Гербер.
По словам спикера, ранее магазины устанавливали стол и стул, и заявляли, что они являются заведениями общепита. Это позволяло им продавать спиртное после 23 часов. Теперь такая возможность исключена.
Запрет вводится на продажу алкоголя с 10 часов вечера до 10 часов утра в будние дни и с 11 часов вечера до 10 утра — в выходные и праздники. Исключение сделано для новогодней ночи.
Гербер добавил, что принятые поправки — ответ на многочисленные жалобы жильцов домов, для которых соседство с такого рода «точками общепита» создает нетерпимые условия. И речь не только о нарушении тишины и покоя — рядом с этими заведениями нередко возникают криминогенные ситуации. По данным Главного управления МВД по Челябинской области, в 2023 году лицами в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах было совершено 3183 преступления, в том числе на улицах — 2519. Закон начнет действовать с 1 сентября.
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