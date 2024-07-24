Пьяного военного на мопеде поймали на челябинской трассе, он отделался штрафом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, водительское удостоверение, права
У пьяного военного не нашлось прав на мопед Фото:

На дороге по между Чебаркулем и Мисяшем в Челябинской области сотрудники ГАИ остановили пьяного военнослужащего, управляющего мопедом. Прав на управление транспортным средством он не имел. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, история закончилась для мужчины штрафом.

«Двигаясь по автодороге Чебаркуль-Мисяш-М5, гражданин управлял мопедом, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортным средством. Он был остановлен сотрудниками ГАИ. Военный суд рассмотрел дело и признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что в случае повторного нарушения одним штрафом военный не отделается. Его привлекут к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ. За этим последует конфискация транспортного средства.

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На дороге по между Чебаркулем и Мисяшем в Челябинской области сотрудники ГАИ остановили пьяного военнослужащего, управляющего мопедом. Прав на управление транспортным средством он не имел. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, история закончилась для мужчины штрафом. «Двигаясь по автодороге Чебаркуль-Мисяш-М5, гражданин управлял мопедом, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортным средством. Он был остановлен сотрудниками ГАИ. Военный суд рассмотрел дело и признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что в случае повторного нарушения одним штрафом военный не отделается. Его привлекут к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ. За этим последует конфискация транспортного средства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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