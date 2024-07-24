«Похоронил жену»: что известно о пожилом уральце, обвиненном в педофилии

В Каменске-Уральском закрыли в СИЗО деда по обвинению в педофилии

25 июля 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

Обвиняемому грозит реальный тюремный срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) под стражу по обвинению в педофилии попал 59-летний Игорь Д., который работал на местном металлургическом заводе. На предприятии уже месяц обсуждают эту историю. Об этом URA.RU сообщила коллега мужчины. По ее словам, Игорь более 20 лет работает на «Каменске-Уральском металлургическом заводе». Начинал с укладчика-упаковщика, а в последнее время работал оператором по линии обработки цветных металлов. Он якобы неоднократно попадался на проходных с вещами, которые пытался стащить с предприятия. «Сама новость [про насилие] повергла в шок сотрудников. До сих пор все обсуждают эту историю», — сказала собеседница агентства. Игорь, по словам коллеги, очень много работал. «У него было много кредитов. Он их брал, чтобы разную технику купить. Не раз хвастался мне, что купил дорогой телефон в кредит. Около трех лет назад он похоронил свою супругу. О ней он всегда тепло отзывался. Рассказывал, как шубы ей покупал, чуть ли не на руках носил. Может, после утраты у него „крыша“ и поехала», — добавил источник. Мужчину обвиняют в сексуальном насилии над внучкой. Якобы он насиловал девочку шесть лет. Правоохранители узнали об этом, когда дочка призналась во всем маме. В начале июля Красногорский районный суд Каменска-Уральского отправил его в СИЗО на два месяца. Номера телефонов родных в распоряжении агентства не оказалось, на сообщения в мессенджере они не ответили. URA.RU готово предоставить им возможность высказаться. В свердловском СУ СК тему не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменске-Уральском (Свердловская область) под стражу по обвинению в педофилии попал 59-летний Игорь Д., который работал на местном металлургическом заводе. На предприятии уже месяц обсуждают эту историю. Об этом URA.RU сообщила коллега мужчины. По ее словам, Игорь более 20 лет работает на «Каменске-Уральском металлургическом заводе». Начинал с укладчика-упаковщика, а в последнее время работал оператором по линии обработки цветных металлов. Он якобы неоднократно попадался на проходных с вещами, которые пытался стащить с предприятия. «Сама новость [про насилие] повергла в шок сотрудников. До сих пор все обсуждают эту историю», — сказала собеседница агентства. Игорь, по словам коллеги, очень много работал. «У него было много кредитов. Он их брал, чтобы разную технику купить. Не раз хвастался мне, что купил дорогой телефон в кредит. Около трех лет назад он похоронил свою супругу. О ней он всегда тепло отзывался. Рассказывал, как шубы ей покупал, чуть ли не на руках носил. Может, после утраты у него „крыша“ и поехала», — добавил источник. Мужчину обвиняют в сексуальном насилии над внучкой. Якобы он насиловал девочку шесть лет. Правоохранители узнали об этом, когда дочка призналась во всем маме. В начале июля Красногорский районный суд Каменска-Уральского отправил его в СИЗО на два месяца. Номера телефонов родных в распоряжении агентства не оказалось, на сообщения в мессенджере они не ответили. URA.RU готово предоставить им возможность высказаться. В свердловском СУ СК тему не комментируют.