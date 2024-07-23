23 июля 2024

В Каменске-Уральском дед шесть лет насиловал внучку

© Служба новостей «URA.RU»
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С пострадавшей девочкой работают психологи (архивное фото)
С пострадавшей девочкой работают психологи (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) задержали 60-летнего мужчину, которого подозревают в педофилии. По предварительной информации, он насиловал неродную внучку в течение шести лет с первого класса. Об этом рассказал осведомленный источник.

«Задержание проводилось около трех недель назад. По словам источника, ребенок сам рассказал маме о насилии со стороны деда», — пишет ИА «Время Пресс». По неподтвержденным данным, во время обыска у задержанного нашли резиновые секс-игрушки.

Мужчина работал на местном предприятии. Коллеги называют его странным, так как он мог ни с кем не здороваться и разговаривать сам с собой.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) задержали 60-летнего мужчину, которого подозревают в педофилии. По предварительной информации, он насиловал неродную внучку в течение шести лет с первого класса. Об этом рассказал осведомленный источник. «Задержание проводилось около трех недель назад. По словам источника, ребенок сам рассказал маме о насилии со стороны деда», — пишет ИА «Время Пресс». По неподтвержденным данным, во время обыска у задержанного нашли резиновые секс-игрушки. Мужчина работал на местном предприятии. Коллеги называют его странным, так как он мог ни с кем не здороваться и разговаривать сам с собой. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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