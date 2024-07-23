В Каменске-Уральском дед шесть лет насиловал внучку

В Каменске-Уральском (Свердловская область) задержали 60-летнего мужчину, которого подозревают в педофилии. По предварительной информации, он насиловал неродную внучку в течение шести лет с первого класса. Об этом рассказал осведомленный источник.
«Задержание проводилось около трех недель назад. По словам источника, ребенок сам рассказал маме о насилии со стороны деда», — пишет ИА «Время Пресс». По неподтвержденным данным, во время обыска у задержанного нашли резиновые секс-игрушки.
Мужчина работал на местном предприятии. Коллеги называют его странным, так как он мог ни с кем не здороваться и разговаривать сам с собой.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
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