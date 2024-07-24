Генштаб ВСУ назвал самые напряженные участки фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают повышенное напряжение на кураховском и покровском направлениях на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
«Ситуация на фронте остается сложной и напряженной», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ, опубликованном в telegram-канале. Там отмечается, что на кураховском и покровском направлениях сложилась особенно тяжелая обстановка.
Генштаб ВСУ неоднократно отмечал напряженность на данных участках фронта. В мае 2024 года главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявлял, что ситуация в зоне боевых действий на подконтрольной украине части территорий ДНР сложная для ВСУ и требует задействования резервов, особенно у Курахово и Покровского, передает деловое издание «Взгляд».
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