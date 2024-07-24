Генштаб ВСУ назвал самые напряженные участки фронта

Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на кураховском и покровском направлениях
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на двух направлениях в ДНР
Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на двух направлениях в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают повышенное напряжение на кураховском и покровском направлениях на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

«Ситуация на фронте остается сложной и напряженной», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ, опубликованном в telegram-канале. Там отмечается, что на кураховском и покровском направлениях сложилась особенно тяжелая обстановка. 

Генштаб ВСУ неоднократно отмечал напряженность на данных участках фронта. В мае 2024 года главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявлял, что ситуация в зоне боевых действий на подконтрольной украине части территорий ДНР сложная для ВСУ и требует задействования резервов, особенно у Курахово и Покровского, передает деловое издание «Взгляд». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают повышенное напряжение на кураховском и покровском направлениях на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. «Ситуация на фронте остается сложной и напряженной», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ, опубликованном в telegram-канале. Там отмечается, что на кураховском и покровском направлениях сложилась особенно тяжелая обстановка.  Генштаб ВСУ неоднократно отмечал напряженность на данных участках фронта. В мае 2024 года главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявлял, что ситуация в зоне боевых действий на подконтрольной украине части территорий ДНР сложная для ВСУ и требует задействования резервов, особенно у Курахово и Покровского, передает деловое издание «Взгляд». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...