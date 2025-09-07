Магнитная буря 8 сентября: чего ждать метеозависимым и как пережить день

Магнитная буря, которая началась 7 сентября, продолжит влиять на геомагнитную обстановку 8 сентября. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, пик активности ожидается ночью и утром. URA.RU рассказывает, какой силы будет магнитная буря 8 сентября 2025, как пережить день, прогноз на месяц.
Солнечная активность в сентябре
С начала месяца Солнце показывало спокойный ритм: крупные вспышки утихли, и многие надеялись на стабильное затишье. Однако оно оказалось коротким. Последние выбросы плазмы, достигшие Земли 6 сентября, уже повлияли на геомагнитное поле, вызвав кратковременную возбужденность магнитосферы.
Ранее в августе активность была высокой: сильные вспышки уровня M4.5 25 и 26 августа, а также M2.7 30 августа, привели к выбросу корональной массы к Земле. Это стало причиной необычайно ярких северных сияний в начале сентября — зрелище, которое могли наблюдать жители северных регионов России.
Сейчас, в первых числах сентября, ситуация снова накаляется: новые выбросы повышают геомагнитное давление на планету. 7 числа на Землю обрушилась магнитная буря в пять баллов. 8 сентября ситуация также будет напряженной.
Прогноз магнитной бури на 8 сентября
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вероятность сильного геомагнитного воздействия 8 сентября — около 31%. Еще 40% — шанс на повышенную, но умеренную активность (возбужденная магнитосфера), и 29% — относительно спокойное состояние.
Индекс АП на пике ожидается на уровне 12, а показатель солнечного радиоизлучения F10.7 — около 140. Для понимания: индекс АП отражает общую геомагнитную активность, где значения 0–4 — спокойное поле, 5–9 — умеренная активность, 10 и выше — буря. F10.7 показывает интенсивность солнечного радиоизлучения, которая напрямую связана с выбросами плазмы и возможными вспышками.
В течение ночи 8 сентября уровень активности превысит 4 балла, ближе к раннему утру может подняться до 5 — это «оранжевый», то есть повышенный уровень. К утру ситуация начнет постепенно стабилизироваться: с 6 до 9 утра активность будет около 4 баллов, а к полуночи уже снизится до одного, что соответствует спокойной магнитосфере.
Атмосферное давление утром 8 сентября
По информации Гидрометцетра:
- Москва — 756 мм рт. ст.
- Санкт-Петербург — 769 мм рт. ст.
В Санкт-Петербурге показатели в пределах нормы, поэтому значимого влияния на самочувствие ожидать не стоит. В Москве давление немного выше обычного, что может вызывать у чувствительных легкую усталость или головные боли. В сочетании с магнитной бурей метеозависимым нужно быть аккуратными с физической нагрузкой и следить за самочувствием.
Прогноз геомагнитной активности до конца сентября
Солнечная активность в ближайшие недели будет меняться, поэтому прогнозы пока предварительны:
- 9–13 сентября: спокойный период с геомагнитным индексом около трех баллов (зеленый уровень). Легкая активность может ощущаться, но угрозы для здоровья нет.
- 14 сентября: кратковременное усиление до четырех баллов (возбужденная магнитосфера, оранжевый уровень).
- 15 сентября: магнитная буря с пиком до пяти баллов. В этот день метеозависимым стоит особенно снизить нагрузку и соблюдать рекомендации по гидратации и питанию.
- 16 сентября: снижение до четырех баллов, активность постепенно уменьшается.
- 17–30 сентября: стабильный геомагнитный фон около 3 баллов, однако возможны локальные кратковременные всплески.
Но эксперты предупреждают: точные прогнозы возможны максимум на пару дней, а солнечная активность непредсказуема, поэтому стоит ежедневно следить.
Как пережить магнитную бурю без проблем
Даже умеренная активность может влиять на самочувствие, сон и давление. Несколько простых правил помогут снизить нагрузку на организм:
- Гидратация — пейте больше воды, это помогает организму поддерживать давление и ускоряет адаптацию. Избегайте кофе и крепкого чая, а также алкоголя, они усиливают сосудистую нагрузку.
- Правильное питание — уберите из рациона жирное, острое и сладкое. Предпочтительнее легкие супы, каши, овощи и фрукты.
- Отдых и минимизация стресса — переносите физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе лучше делать в спокойном темпе. Не перенапрягайте организм делами и умственными задачами.
- Контроль давления — метеочувствительным держите под рукой тонометр и привычные лекарства. При ухудшении самочувствия обращайтесь к врачу.
- Сон и восстановление — ложитесь вовремя, проветрите комнату, ограничьте использование гаджетов за час до сна. Качественный отдых значительно снижает влияние геомагнитной активности.
Интересные факты о магнитных бурях
- В 1859 году мир столкнулся с самой мощной зарегистрированной солнечной вспышкой — так называемой «бурей Кэррингтона». Тогда полярные сияния были видны по всему миру, а телеграфные линии вышли из строя.
- Магнитные бури возникают, когда солнечный ветер сталкивается с магнитным полем Земли, вызывая колебания геомагнитного поля.
- Во время сильных бурь в небе можно наблюдать полярные сияния: заряженные частицы солнечного ветра заставляют светиться атомы в верхних слоях атмосферы.
- Солнце проходит циклы активности каждые 11 лет — в пиковые годы бурь становится значительно больше.
- История технологий тоже знает о влиянии бурь: в XIX веке страдали телеграфные линии, в XX и XXI веках — спутниковые системы и электрические сети.
- Измерять магнитные бури начали в середине XIX века с помощью магнитометров, которые фиксировали колебания геомагнитного поля.
- Интенсивность бурь оценивается по шкале Kp — от слабой до чрезвычайно сильной.
- В 1989 году в Канаде мощная буря вывела из строя электрические сети, оставив миллионы людей без света.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.