Магнитная буря 8 сентября: чего ждать метеозависимым и как пережить день

Лаборатория солнечной астрономии: вероятность магнитной бури 8 сентября - 31%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
8 сентября многие могут почувствовать себя хуже обычного
8 сентября многие могут почувствовать себя хуже обычного Фото:

Магнитная буря, которая началась 7 сентября, продолжит влиять на геомагнитную обстановку 8 сентября. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, пик активности ожидается ночью и утром. URA.RU рассказывает, какой силы будет магнитная буря 8 сентября 2025, как пережить день, прогноз на месяц.

Солнечная активность в сентябре

С начала месяца Солнце показывало спокойный ритм: крупные вспышки утихли, и многие надеялись на стабильное затишье. Однако оно оказалось коротким. Последние выбросы плазмы, достигшие Земли 6 сентября, уже повлияли на геомагнитное поле, вызвав кратковременную возбужденность магнитосферы. 

Ранее в августе активность была высокой: сильные вспышки уровня M4.5 25 и 26 августа, а также M2.7 30 августа, привели к выбросу корональной массы к Земле. Это стало причиной необычайно ярких северных сияний в начале сентября — зрелище, которое могли наблюдать жители северных регионов России.

Сейчас, в первых числах сентября, ситуация снова накаляется: новые выбросы повышают геомагнитное давление на планету. 7 числа на Землю обрушилась магнитная буря в пять баллов. 8 сентября ситуация также будет напряженной.

Прогноз магнитной бури на 8 сентября

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вероятность сильного геомагнитного воздействия 8 сентября — около 31%. Еще 40% — шанс на повышенную, но умеренную активность (возбужденная магнитосфера), и 29% — относительно спокойное состояние.

Индекс АП на пике ожидается на уровне 12, а показатель солнечного радиоизлучения F10.7 — около 140. Для понимания: индекс АП отражает общую геомагнитную активность, где значения 0–4 — спокойное поле, 5–9 — умеренная активность, 10 и выше — буря. F10.7 показывает интенсивность солнечного радиоизлучения, которая напрямую связана с выбросами плазмы и возможными вспышками.

В течение ночи 8 сентября уровень активности превысит 4 балла, ближе к раннему утру может подняться до 5 — это «оранжевый», то есть повышенный уровень. К утру ситуация начнет постепенно стабилизироваться: с 6 до 9 утра активность будет около 4 баллов, а к полуночи уже снизится до одного, что соответствует спокойной магнитосфере.

Атмосферное давление утром 8 сентября

По информации Гидрометцетра:

  • Москва — 756 мм рт. ст.
  • Санкт-Петербург — 769 мм рт. ст.

В Санкт-Петербурге показатели в пределах нормы, поэтому значимого влияния на самочувствие ожидать не стоит. В Москве давление немного выше обычного, что может вызывать у чувствительных легкую усталость или головные боли. В сочетании с магнитной бурей метеозависимым нужно быть аккуратными с физической нагрузкой и следить за самочувствием.

Прогноз геомагнитной активности до конца сентября

Солнечная активность в ближайшие недели будет меняться, поэтому прогнозы пока предварительны:

  • 9–13 сентября: спокойный период с геомагнитным индексом около трех баллов (зеленый уровень). Легкая активность может ощущаться, но угрозы для здоровья нет.
  • 14 сентября: кратковременное усиление до четырех баллов (возбужденная магнитосфера, оранжевый уровень).
  • 15 сентября: магнитная буря с пиком до пяти баллов. В этот день метеозависимым стоит особенно снизить нагрузку и соблюдать рекомендации по гидратации и питанию.
  • 16 сентября: снижение до четырех баллов, активность постепенно уменьшается.
  • 17–30 сентября: стабильный геомагнитный фон около 3 баллов, однако возможны локальные кратковременные всплески.

Но эксперты предупреждают: точные прогнозы возможны максимум на пару дней, а солнечная активность непредсказуема, поэтому стоит ежедневно следить.

Прогноз магнитных бурь на месяц
Прогноз магнитных бурь на месяц
Фото:

Как пережить магнитную бурю без проблем

Даже умеренная активность может влиять на самочувствие, сон и давление. Несколько простых правил помогут снизить нагрузку на организм:

  1. Гидратация — пейте больше воды, это помогает организму поддерживать давление и ускоряет адаптацию. Избегайте кофе и крепкого чая, а также алкоголя, они усиливают сосудистую нагрузку.
  2. Правильное питание — уберите из рациона жирное, острое и сладкое. Предпочтительнее легкие супы, каши, овощи и фрукты.
  3. Отдых и минимизация стресса — переносите физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе лучше делать в спокойном темпе. Не перенапрягайте организм делами и умственными задачами.
  4. Контроль давления — метеочувствительным держите под рукой тонометр и привычные лекарства. При ухудшении самочувствия обращайтесь к врачу.
  5. Сон и восстановление — ложитесь вовремя, проветрите комнату, ограничьте использование гаджетов за час до сна. Качественный отдых значительно снижает влияние геомагнитной активности.

Интересные факты о магнитных бурях

  • В 1859 году мир столкнулся с самой мощной зарегистрированной солнечной вспышкой — так называемой «бурей Кэррингтона». Тогда полярные сияния были видны по всему миру, а телеграфные линии вышли из строя.
  • Магнитные бури возникают, когда солнечный ветер сталкивается с магнитным полем Земли, вызывая колебания геомагнитного поля.
  • Во время сильных бурь в небе можно наблюдать полярные сияния: заряженные частицы солнечного ветра заставляют светиться атомы в верхних слоях атмосферы.
  • Солнце проходит циклы активности каждые 11 лет — в пиковые годы бурь становится значительно больше.
  • История технологий тоже знает о влиянии бурь: в XIX веке страдали телеграфные линии, в XX и XXI веках — спутниковые системы и электрические сети.
  • Измерять магнитные бури начали в середине XIX века с помощью магнитометров, которые фиксировали колебания геомагнитного поля.
  • Интенсивность бурь оценивается по шкале Kp — от слабой до чрезвычайно сильной.
  • В 1989 году в Канаде мощная буря вывела из строя электрические сети, оставив миллионы людей без света.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Магнитная буря, которая началась 7 сентября, продолжит влиять на геомагнитную обстановку 8 сентября. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, пик активности ожидается ночью и утром. URA.RU рассказывает, какой силы будет магнитная буря 8 сентября 2025, как пережить день, прогноз на месяц. Солнечная активность в сентябре С начала месяца Солнце показывало спокойный ритм: крупные вспышки утихли, и многие надеялись на стабильное затишье. Однако оно оказалось коротким. Последние выбросы плазмы, достигшие Земли 6 сентября, уже повлияли на геомагнитное поле, вызвав кратковременную возбужденность магнитосферы.  Ранее в августе активность была высокой: сильные вспышки уровня M4.5 25 и 26 августа, а также M2.7 30 августа, привели к выбросу корональной массы к Земле. Это стало причиной необычайно ярких северных сияний в начале сентября — зрелище, которое могли наблюдать жители северных регионов России. Сейчас, в первых числах сентября, ситуация снова накаляется: новые выбросы повышают геомагнитное давление на планету. 7 числа на Землю обрушилась магнитная буря в пять баллов. 8 сентября ситуация также будет напряженной. Прогноз магнитной бури на 8 сентября По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вероятность сильного геомагнитного воздействия 8 сентября — около 31%. Еще 40% — шанс на повышенную, но умеренную активность (возбужденная магнитосфера), и 29% — относительно спокойное состояние. Индекс АП на пике ожидается на уровне 12, а показатель солнечного радиоизлучения F10.7 — около 140. Для понимания: индекс АП отражает общую геомагнитную активность, где значения 0–4 — спокойное поле, 5–9 — умеренная активность, 10 и выше — буря. F10.7 показывает интенсивность солнечного радиоизлучения, которая напрямую связана с выбросами плазмы и возможными вспышками. В течение ночи 8 сентября уровень активности превысит 4 балла, ближе к раннему утру может подняться до 5 — это «оранжевый», то есть повышенный уровень. К утру ситуация начнет постепенно стабилизироваться: с 6 до 9 утра активность будет около 4 баллов, а к полуночи уже снизится до одного, что соответствует спокойной магнитосфере. Атмосферное давление утром 8 сентября По информации Гидрометцетра: В Санкт-Петербурге показатели в пределах нормы, поэтому значимого влияния на самочувствие ожидать не стоит. В Москве давление немного выше обычного, что может вызывать у чувствительных легкую усталость или головные боли. В сочетании с магнитной бурей метеозависимым нужно быть аккуратными с физической нагрузкой и следить за самочувствием. Прогноз геомагнитной активности до конца сентября Солнечная активность в ближайшие недели будет меняться, поэтому прогнозы пока предварительны: Но эксперты предупреждают: точные прогнозы возможны максимум на пару дней, а солнечная активность непредсказуема, поэтому стоит ежедневно следить. Как пережить магнитную бурю без проблем Даже умеренная активность может влиять на самочувствие, сон и давление. Несколько простых правил помогут снизить нагрузку на организм: Интересные факты о магнитных бурях
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...