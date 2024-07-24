В Екатеринбурге экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажирки

Пассажирский самолет авиакомпании NordStar, выполнявший рейс из Красноярска в Санкт-Петербург, совершил 24 июля вынужденную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за ухудшения самочувствия одной из пассажирок. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.
«У нас в аэропорту совершил внеплановую посадку самолет авиакомпании NordStar, следовавший из Красноярска в Санкт-Петербург. Причина — ухудшение самочувствия у пассажирки», — сказано в тексте.
Отмечается, что борт встретили медики и пассажирку госпитализировали. Сейчас воздушное судно готовится к вылету.
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