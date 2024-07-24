В Екатеринбурге экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажирки

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Борт встретили медики и пассажирку госпитализировали
Борт встретили медики и пассажирку госпитализировали Фото:

Пассажирский самолет авиакомпании NordStar, выполнявший рейс из Красноярска в Санкт-Петербург, совершил 24 июля вынужденную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за ухудшения самочувствия одной из пассажирок. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.

«У нас в аэропорту совершил внеплановую посадку самолет авиакомпании NordStar, следовавший из Красноярска в Санкт-Петербург. Причина — ухудшение самочувствия у пассажирки», — сказано в тексте.

Отмечается, что борт встретили медики и пассажирку госпитализировали. Сейчас воздушное судно готовится к вылету.

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Пассажирский самолет авиакомпании NordStar, выполнявший рейс из Красноярска в Санкт-Петербург, совершил 24 июля вынужденную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за ухудшения самочувствия одной из пассажирок. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта. «У нас в аэропорту совершил внеплановую посадку самолет авиакомпании NordStar, следовавший из Красноярска в Санкт-Петербург. Причина — ухудшение самочувствия у пассажирки», — сказано в тексте. Отмечается, что борт встретили медики и пассажирку госпитализировали. Сейчас воздушное судно готовится к вылету.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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