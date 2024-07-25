Военные США заявили о появлении самолетов России и Китая близ Аляски

Североамериканское командование ПВО (NORAD) сообщило о перехвате двух российских и двух китайских бомбардировщиков в международном воздушном пространстве возле Аляски. Об этом говорится в заявлении NORAD в социальной сети X.
«Двадцать четвертого июля 2024 года NORAD обнаружило, отследило и перехватило два российских самолета Ту-95 и два китайских военных самолета H-6, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски», — сказано в тексте. Передает РИА Новости.
В NORAD подчеркнули, что иностранные военные самолеты находились в международном воздушном пространстве и не нарушали границ суверенного воздушного пространства Канады или Соединенных Штатов. Согласно заявлениям Минобороны России, российские самолеты совершают полеты в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над открытыми водами, не пересекая воздушные трассы и избегая опасного сближения с воздушными судами других государств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.