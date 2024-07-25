Военные США заявили о появлении самолетов России и Китая близ Аляски

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NORAD заявило, что засекло самолеты ВВС России и КНР в нейтральной зоне у Аляски
NORAD заявило, что засекло самолеты ВВС России и КНР в нейтральной зоне у Аляски Фото:

Североамериканское командование ПВО (NORAD) сообщило о перехвате двух российских и двух китайских бомбардировщиков в международном воздушном пространстве возле Аляски. Об этом говорится в заявлении NORAD в социальной сети X.

«Двадцать четвертого июля 2024 года NORAD обнаружило, отследило и перехватило два российских самолета Ту-95 и два китайских военных самолета H-6, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски», — сказано в тексте. Передает РИА Новости.

В NORAD подчеркнули, что иностранные военные самолеты находились в международном воздушном пространстве и не нарушали границ суверенного воздушного пространства Канады или Соединенных Штатов. Согласно заявлениям Минобороны России, российские самолеты совершают полеты в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над открытыми водами, не пересекая воздушные трассы и избегая опасного сближения с воздушными судами других государств.

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Североамериканское командование ПВО (NORAD) сообщило о перехвате двух российских и двух китайских бомбардировщиков в международном воздушном пространстве возле Аляски. Об этом говорится в заявлении NORAD в социальной сети X. «Двадцать четвертого июля 2024 года NORAD обнаружило, отследило и перехватило два российских самолета Ту-95 и два китайских военных самолета H-6, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски», — сказано в тексте. Передает РИА Новости. В NORAD подчеркнули, что иностранные военные самолеты находились в международном воздушном пространстве и не нарушали границ суверенного воздушного пространства Канады или Соединенных Штатов. Согласно заявлениям Минобороны России, российские самолеты совершают полеты в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над открытыми водами, не пересекая воздушные трассы и избегая опасного сближения с воздушными судами других государств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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