24 июля 2024

На СВО погиб многодетный пермяк, командовавший штурмовым отделением

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с бойцом пройдет 26 июля
Прощание с бойцом пройдет 26 июля Фото:

В ходе спецоперации 24 марта погиб командовавший штурмовым отделением пермяк Максим Карнаухов. Об этом в своем telegram-канале сообщает глава Очерского округа Алексей Солодников.

«С тяжестью в сердце сообщаю, что в ходе специальной военной операции 24 марта 2024 года погиб наш земляк Максим Сергеевич Карнаухов, старший сержант, командир штурмового отделения. Заботливый сын, брат, муж, отец троих детей», — отметил Солодников.

Максим Карнаухов родился в с. Токари Очерского района. Окончил Зюкайский аграрный техникум, служил в армии, где командовал танком. До отправки на СВО работал электромонтером в очерском филиале ООО «Газпром Трансгаз Чайковский». Прощание с военнослужащим состоится 26 июля в Очерском центральном доме культуры.

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В ходе спецоперации 24 марта погиб командовавший штурмовым отделением пермяк Максим Карнаухов. Об этом в своем telegram-канале сообщает глава Очерского округа Алексей Солодников. «С тяжестью в сердце сообщаю, что в ходе специальной военной операции 24 марта 2024 года погиб наш земляк Максим Сергеевич Карнаухов, старший сержант, командир штурмового отделения. Заботливый сын, брат, муж, отец троих детей», — отметил Солодников. Максим Карнаухов родился в с. Токари Очерского района. Окончил Зюкайский аграрный техникум, служил в армии, где командовал танком. До отправки на СВО работал электромонтером в очерском филиале ООО «Газпром Трансгаз Чайковский». Прощание с военнослужащим состоится 26 июля в Очерском центральном доме культуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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