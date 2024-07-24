На СВО погиб многодетный пермяк, командовавший штурмовым отделением

В ходе спецоперации 24 марта погиб командовавший штурмовым отделением пермяк Максим Карнаухов. Об этом в своем telegram-канале сообщает глава Очерского округа Алексей Солодников.
«С тяжестью в сердце сообщаю, что в ходе специальной военной операции 24 марта 2024 года погиб наш земляк Максим Сергеевич Карнаухов, старший сержант, командир штурмового отделения. Заботливый сын, брат, муж, отец троих детей», — отметил Солодников.
Максим Карнаухов родился в с. Токари Очерского района. Окончил Зюкайский аграрный техникум, служил в армии, где командовал танком. До отправки на СВО работал электромонтером в очерском филиале ООО «Газпром Трансгаз Чайковский». Прощание с военнослужащим состоится 26 июля в Очерском центральном доме культуры.
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