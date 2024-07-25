Тысячи уральских студентов ушли работать на стройку

В регионах Уральского федерального округа собрали 300 студенческих отрядов из восьми тысяч человек, которые принимают участие в возведении межуниверситетского кампуса в Челябинске, стройке «Уренгой» и работают проводниками в Екатеринбурге. Об этом рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.
«С каждым годом количество участников движения студотрядов в Уральском федеральном округе растет. Молодежь активно подключается к реализации проектов в разных сферах, пробует себя в профессиях. Но самое главное — она учится трудиться, вносить свой вклад в создание комфортной среды, качественных услуг или востребованной продукции», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева.
На строительных объектах студенты выполняют демонтажные, штукатурно-малярные, арматурные и бетонные работы. Также учащиеся займутся благоустройством территорий.
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