Тысячи уральских студентов ушли работать на стройку

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Студенты строят межуниверситетский кампус в Челябинске
Студенты строят межуниверситетский кампус в Челябинске Фото:

В регионах Уральского федерального округа собрали 300 студенческих отрядов из восьми тысяч человек, которые принимают участие в возведении межуниверситетского кампуса в Челябинске, стройке «Уренгой» и работают проводниками в Екатеринбурге. Об этом рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

«С каждым годом количество участников движения студотрядов в Уральском федеральном округе растет. Молодежь активно подключается к реализации проектов в разных сферах, пробует себя в профессиях. Но самое главное — она учится трудиться, вносить свой вклад в создание комфортной среды, качественных услуг или востребованной продукции», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева.

На строительных объектах студенты выполняют демонтажные, штукатурно-малярные, арматурные и бетонные работы. Также учащиеся займутся благоустройством территорий.

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В регионах Уральского федерального округа собрали 300 студенческих отрядов из восьми тысяч человек, которые принимают участие в возведении межуниверситетского кампуса в Челябинске, стройке «Уренгой» и работают проводниками в Екатеринбурге. Об этом рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «С каждым годом количество участников движения студотрядов в Уральском федеральном округе растет. Молодежь активно подключается к реализации проектов в разных сферах, пробует себя в профессиях. Но самое главное — она учится трудиться, вносить свой вклад в создание комфортной среды, качественных услуг или востребованной продукции», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева. На строительных объектах студенты выполняют демонтажные, штукатурно-малярные, арматурные и бетонные работы. Также учащиеся займутся благоустройством территорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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