На Тюменском тракте возле поезда к Екатеринбургской кольцевой дороге (ЕКАД) выстроилась длинная пробка из-за аварии двух легковушек. Битые автомобили заняли левый ряд, рассказал URA.RU очевидец.
«Столкнулись два легковых автомобиля, заняв весь левый ряд на подъезде к ЕКАД. На месте уже работают сотрудники ДПС. Собирается огромная пробка», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции. Там пояснили, что в аварии пострадали четыре человека. «Экстренные службы на месте, оказывают необходимую помощь. Инспекторы ДПС проводят процессуальные действия, устанавливают личности участников», — отметили в ведомстве.
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