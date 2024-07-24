Происшествия ДТП «Заняли целый ряд»: на Тюменском тракте образовалась огромная пробка из-за ДТП. Фото На Тюменском тракте образовалась огромная пробка из-за ДТП 25 июля 2024 в 14:22 Размер текста - 17 + К месту ЧП приехали силовики Фото: Денис Моргунов © URA.RU На Тюменском тракте возле поезда к Екатеринбургской кольцевой дороге (ЕКАД) выстроилась длинная пробка из-за аварии двух легковушек. Битые автомобили заняли левый ряд, рассказал URA.RU очевидец. «Столкнулись два легковых автомобиля, заняв весь левый ряд на подъезде к ЕКАД. На месте уже работают сотрудники ДПС. Собирается огромная пробка», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции. Там пояснили, что в аварии пострадали четыре человека. «Экстренные службы на месте, оказывают необходимую помощь. Инспекторы ДПС проводят процессуальные действия, устанавливают личности участников», — отметили в ведомстве. Из-за аварии образовалась пробка telegram-канал «Екатеринбург ЧП» Фото: Скрин: «Яндекс Карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На Тюменском тракте возле поезда к Екатеринбургской кольцевой дороге (ЕКАД) выстроилась длинная пробка из-за аварии двух легковушек. Битые автомобили заняли левый ряд, рассказал URA.RU очевидец. «Столкнулись два легковых автомобиля, заняв весь левый ряд на подъезде к ЕКАД. На месте уже работают сотрудники ДПС. Собирается огромная пробка», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции. Там пояснили, что в аварии пострадали четыре человека. «Экстренные службы на месте, оказывают необходимую помощь. Инспекторы ДПС проводят процессуальные действия, устанавливают личности участников», — отметили в ведомстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям