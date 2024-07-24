24 июля 2024

«Заняли целый ряд»: на Тюменском тракте образовалась огромная пробка из-за ДТП. Фото

На Тюменском тракте образовалась огромная пробка из-за ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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К месту ЧП приехали силовики Фото:

На Тюменском тракте возле поезда к Екатеринбургской кольцевой дороге (ЕКАД) выстроилась длинная пробка из-за аварии двух легковушек. Битые автомобили заняли левый ряд, рассказал URA.RU очевидец.

«Столкнулись два легковых автомобиля, заняв весь левый ряд на подъезде к ЕКАД. На месте уже работают сотрудники ДПС. Собирается огромная пробка», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции. Там пояснили, что в аварии пострадали четыре человека. «Экстренные службы на месте, оказывают необходимую помощь. Инспекторы ДПС проводят процессуальные действия, устанавливают личности участников», — отметили в ведомстве.

Из-за аварии образовалась пробка
Из-за аварии образовалась пробка
Фото:

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На Тюменском тракте возле поезда к Екатеринбургской кольцевой дороге (ЕКАД) выстроилась длинная пробка из-за аварии двух легковушек. Битые автомобили заняли левый ряд, рассказал URA.RU очевидец. «Столкнулись два легковых автомобиля, заняв весь левый ряд на подъезде к ЕКАД. На месте уже работают сотрудники ДПС. Собирается огромная пробка», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции. Там пояснили, что в аварии пострадали четыре человека. «Экстренные службы на месте, оказывают необходимую помощь. Инспекторы ДПС проводят процессуальные действия, устанавливают личности участников», — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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