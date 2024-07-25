Shot: в московской стоматологии из-за пожара заблокированы 15 человек

В результате возгорания в подъезде стоматологии в Звонарском переулке в Москве до 15 человек могли оказаться заблокированными. Посетители клиники закрылись в ординаторской.
«До 15 человек могут быть заблокированы в кабинете стоматологии в Звонарском переулке в Москве из-за пожара», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что посетители и врачи клиники находятся в закрытом ординатороском кабинете и ожидают прибытия спасателей.
Вход в стоматологию был заблокирован, а на окнах установлены решетки. По информации из telegram-канала Mash, спасатели прибыли на место и успешно провели эвакуацию всех находившихся в здании. В настоящее время специалисты проверяют информацию о дверях, которые могли быть заблокированы в результате пожара.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.