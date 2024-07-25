Shot: в московской стоматологии из-за пожара заблокированы 15 человек

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Стоматология, клипарт , стоматологический кабинет, стоматологическое кресло
В стоматологическом кабинете из-за пожара в ловушке оказались 15 человек, пишет Shot Фото:

В результате возгорания в подъезде стоматологии в Звонарском переулке в Москве до 15 человек могли оказаться заблокированными. Посетители клиники закрылись в ординаторской.

«До 15 человек могут быть заблокированы в кабинете стоматологии в Звонарском переулке в Москве из-за пожара», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что посетители и врачи клиники находятся в закрытом ординатороском кабинете и ожидают прибытия спасателей.

Вход в стоматологию был заблокирован, а на окнах установлены решетки. По информации из telegram-канала Mash, спасатели прибыли на место и успешно провели эвакуацию всех находившихся в здании. В настоящее время специалисты проверяют информацию о дверях, которые могли быть заблокированы в результате пожара.

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В результате возгорания в подъезде стоматологии в Звонарском переулке в Москве до 15 человек могли оказаться заблокированными. Посетители клиники закрылись в ординаторской. «До 15 человек могут быть заблокированы в кабинете стоматологии в Звонарском переулке в Москве из-за пожара», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что посетители и врачи клиники находятся в закрытом ординатороском кабинете и ожидают прибытия спасателей. Вход в стоматологию был заблокирован, а на окнах установлены решетки. По информации из telegram-канала Mash, спасатели прибыли на место и успешно провели эвакуацию всех находившихся в здании. В настоящее время специалисты проверяют информацию о дверях, которые могли быть заблокированы в результате пожара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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