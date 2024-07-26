В Челябинской области установили рекорд выживаемости младенцев

Главный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов отметил медиков Челябинской области за высокие показатели выживаемости младенцев. Как 26 июля заявили в региональном минздраве, специалист привел низкий показатель смертей за полгода.
«Челябинская область достигла выдающихся успехов в деле снижения младенческой смертности. За это говорит, прежде всего, показатель. Это 3,9 промилле за полгода. Я позволю себе только одно сравнение: в США этот показатель в районе 5,5», — привел минздрав региона слова Иванова.
В пересчете на относительные цифры уровень по отношению к показателям США оказался ниже на 30% ниже. Индикатор стал одним из лучших в Европе и России. Заявление Иванов сделал во время визита в область в рамках делегации под руководством министра РФ Михаила Мурашко.
При обсуждении главврач Областного перинатального центра (ОПЦ) Оксана Любавина сообщила, что учреждение предоставляет комплексную помощь новорожденным с момента рождения до выписки домой. ОПЦ располагает крупнейшим в регионе отделением неонатальной реанимации и двумя отделениями для ухода за недоношенными детьми, где малыши до выписки проходят второй этап лечения под присмотром специалистов.
Иванов указывал на тенденцию к увеличению возраста матерей, родивших первого ребенка. Тренд может негативно сказываться на здоровье как младенца, так и матери. Для оптимальных результатов главный неонатолог РФ первую беременность рекомендовал планировать в возрасте от 18 до 25 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!