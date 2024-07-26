Выигравший крупную сумму денег челябинский бизнесмен узнал о победе ночью

Выигравший крупную сумму денег бизнесмен из Челябинской области Вячеслав Б. узнал о победе ночью. Как 26 июля сообщили в пресс-службе «Столото», мужчина ознакомился с результатами, но супруге сообщил о них только утром.
«Узнал я о победе ночью, но супругу будить не стал, не смотря на волнение и радость от выигрыша. Дождался утра и за чашкой кофе непринужденно спросил: „Ну что, в Москву поедем?“ И показал жене экран телефона с суммой выигрыша. „Да что же это такое!“ — с ироничным восторгом отреагировала она», — рассказал Вячеслав.
Грузоперевозчик после выигрыша 41,8 млн рублей в феврале 2023 года продолжил участвовать в лотереях «Столото». В 2024 года приз составил 1,756 млн рублей. Первый транш потратил на покупку двух квартир, нового автомобиля для супруги и раздачи двух миллионов поровну маме и теще. Теперь Вячеслав отремонтирует второй этаж в своем доме, обставит его новой мебелью, о которой мечтала супруга с момента первого выигрыша.
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