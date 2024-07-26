26 июля 2024

Нижнетагильский сквер украсили необычными арт-объектами. Видео

Нижне-Выйский сквер в Нижнем Тагиле украсили новыми скульптурами
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Скульптуры появились в Нижне-Выйском сквере (архивное фото)
Скульптуры появились в Нижне-Выйском сквере (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) Нижне-Выйский сквер украсили новыми конкурсными скульптурами. Мастера подготовили свои арт-объекты к мероприятию, посвященному 100-летию со дня рождения поэта и барда Булата Окуджавы, сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«Нижне-Выйский сквер украсили первые работы участников симпозиума городской и ландшафтной скульптуры «Сезон искусств в Демидовском крае». В этом году конкурс был посвящен 100-летию со дня рождения Булата Окуджавы», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По информации из группы симпозиума, в конкурсе приняли участия работы авторов из Екатеринбурга, Среднеуральска, Невьянска, Кушвы, Краснокаменска и Актобе. Пинаев подчеркнул, что еще не выставленные арт-объекты установят в понедельник, 29 июля.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) Нижне-Выйский сквер украсили новыми конкурсными скульптурами. Мастера подготовили свои арт-объекты к мероприятию, посвященному 100-летию со дня рождения поэта и барда Булата Окуджавы, сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Нижне-Выйский сквер украсили первые работы участников симпозиума городской и ландшафтной скульптуры «Сезон искусств в Демидовском крае». В этом году конкурс был посвящен 100-летию со дня рождения Булата Окуджавы», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По информации из группы симпозиума, в конкурсе приняли участия работы авторов из Екатеринбурга, Среднеуральска, Невьянска, Кушвы, Краснокаменска и Актобе. Пинаев подчеркнул, что еще не выставленные арт-объекты установят в понедельник, 29 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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