Россия никогда не капитулирует: о чем говорил Лавров на встрече министров в Лаосе

Лавров: Россия никогда не капитулирует

27 июля 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил о том, что Россия никогда не пойдет на капитуляцию и все цели в СВО будут достигнуты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидер Украины Владимир Зеленский и глава МИД страны Дмитрий Кулеба часто говорят противоположные вещи, поэтому слова о мирном диалоге с Россией нельзя воспринимать всерьез. Кроме того, в 2022 году Киев подписал декрет о запрете ведения переговоров с Москвой, поэтому те, кто просят Россию начать переговоры, подразумевают под ними капитуляцию РФ. Эти и другие заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на министерской встрече Восточноазиатского саммита (ВАС) в Лаосе — в материале URA.RU. Предложения о мире на Украине льются как из рога изобилия Лавров отметил, что не слушает заявлений о мире ни Зеленского, ни Кулебы, потому что они часто говорят противоположные вещи. Он также отказался комментировать многочисленные мирные идеи, которые «сейчас как из рога изобилия посыпались». Он подчеркнул, что причиной этого «изобилия» является осознание западными странами «бесперспективности» надежды на поражение России в спецоперации. «Запад все больше и больше осознает никчемность Зеленского и его режима», — сказал министр иностранных дел. Россия не пойдет на капитуляцию Лавров напомнил слова президента РФ Владимира Путина о подписанном в 2022 году декрете Зеленского, которым он запретил «сам себе и всем своим сотрудникам вести переговоры с Россией». По словам министра иностранных дел, все страны и все лидеры, которые призывают РФ к «конструктивному подходу» в ее конфликте с Украиной, имеют в виду «капитуляцию» российской стороны. «Такого не будет, все цели специальной военной операции будут достигнуты, в этом нет никаких сомнений», — заключил Лавров. Ситуация на Корейском полуострове Министр иностранных дел РФ заявил, что, по мнению его министерства, США угрожают КНДР изоляцией. Он упомянул соглашение американцев с Республикой Кореей о совместном ядерном планировании, назвав это «серьезным шагом». «Я со своей стороны изложу откровенно наши оценки той ситуации, в которую все глубже и глубже затягивают Сеул. Имею в виду прежде всего американские маневры вокруг Корейского полуострова с целью изолировать, наказать КНДР», — рассказал Лавров. РФ надеется, что в АСЕАН понимают, что ракеты США в АТР — это опасность После выхода США из договора о ракетах средней и малой дальности, они начали производство запрещенных этим договором ракет наземного базирования. Они собираются разместить их в Европе, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Лавров выразил надежду, что страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) «понимают ту опасность, которую таит в себе такая задумка Вашингтона». НАТО испортит регион АТР По словам Лаврова, НАТО нагнетает конфронтацию в АТР. Если эта организация проникнет в данный регион, то она принесет с собой «все пороки системы евроатлантической безопасности», воплощенной и в самой НАТО, и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Отсутствие общего фото и как это повлияло на Лаврова Западные министры отказались делать с Лавровым совместное фото по окончании их встречи в Лаосе. По словам министра иностранных дел РФ, это его не расстроило, поскольку он не уделяет внимания подобным протокольным аспектам. Этим он противопоставил себя западным коллегам, которые, наоборот, вместо дипломатии больше признают «картинки». «Может, кто-то из них опасается за свою фотогеничность. Но я не расстроился из-за того, что фотосессия не состоялась», — сказал Лавров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер Украины Владимир Зеленский и глава МИД страны Дмитрий Кулеба часто говорят противоположные вещи, поэтому слова о мирном диалоге с Россией нельзя воспринимать всерьез. Кроме того, в 2022 году Киев подписал декрет о запрете ведения переговоров с Москвой, поэтому те, кто просят Россию начать переговоры, подразумевают под ними капитуляцию РФ. Эти и другие заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на министерской встрече Восточноазиатского саммита (ВАС) в Лаосе — в материале URA.RU. Лавров отметил, что не слушает заявлений о мире ни Зеленского, ни Кулебы, потому что они часто говорят противоположные вещи. Он также отказался комментировать многочисленные мирные идеи, которые «сейчас как из рога изобилия посыпались». Он подчеркнул, что причиной этого «изобилия» является осознание западными странами «бесперспективности» надежды на поражение России в спецоперации. «Запад все больше и больше осознает никчемность Зеленского и его режима», — сказал министр иностранных дел. Лавров напомнил слова президента РФ Владимира Путина о подписанном в 2022 году декрете Зеленского, которым он запретил «сам себе и всем своим сотрудникам вести переговоры с Россией». По словам министра иностранных дел, все страны и все лидеры, которые призывают РФ к «конструктивному подходу» в ее конфликте с Украиной, имеют в виду «капитуляцию» российской стороны. «Такого не будет, все цели специальной военной операции будут достигнуты, в этом нет никаких сомнений», — заключил Лавров. Министр иностранных дел РФ заявил, что, по мнению его министерства, США угрожают КНДР изоляцией. Он упомянул соглашение американцев с Республикой Кореей о совместном ядерном планировании, назвав это «серьезным шагом». «Я со своей стороны изложу откровенно наши оценки той ситуации, в которую все глубже и глубже затягивают Сеул. Имею в виду прежде всего американские маневры вокруг Корейского полуострова с целью изолировать, наказать КНДР», — рассказал Лавров. После выхода США из договора о ракетах средней и малой дальности, они начали производство запрещенных этим договором ракет наземного базирования. Они собираются разместить их в Европе, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Лавров выразил надежду, что страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) «понимают ту опасность, которую таит в себе такая задумка Вашингтона». По словам Лаврова, НАТО нагнетает конфронтацию в АТР. Если эта организация проникнет в данный регион, то она принесет с собой «все пороки системы евроатлантической безопасности», воплощенной и в самой НАТО, и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Западные министры отказались делать с Лавровым совместное фото по окончании их встречи в Лаосе. По словам министра иностранных дел РФ, это его не расстроило, поскольку он не уделяет внимания подобным протокольным аспектам. Этим он противопоставил себя западным коллегам, которые, наоборот, вместо дипломатии больше признают «картинки». «Может, кто-то из них опасается за свою фотогеничность. Но я не расстроился из-за того, что фотосессия не состоялась», — сказал Лавров.