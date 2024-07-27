В Карабаше волонтеры «Молодой Гвардии» оказывают помощь в зоне наводнения. Фото, видео

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Погрузка амуниции и отправка ее в танковую дивизию Центрального военного округа в Челябинской области. Челябинск, молодая гвардия, спальник, единая россия, спальный мешок, коврик туристический
Часть волонтеров работают в затопленном поселке Киолим Фото:
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Под Карабашем прорвало дамбу

В Карабаше Челябинской области волонтеры «Молодой гвардии» оказывают помощь жителям, пострадавшим от подтопления из-за прорыва дамбы. Активисты организации прибыли на место событий для поддержки пострадавших, сообщили 27 июля в Челябинском региональном отделении «Молодой гвардии».

«Сегодня ночью 20 молодогвардейцев приехали в Карабаш на оперативный штаб. Уже с утра они активно помогают в пунктах временного размещения. Доставляют предметы продовольствия, а также помогают с разгрузкой гуманитарной помощи», — сообщили URA.RU в волонтерском отделении.

Уточняется, что часть молодогвардейцев работают на территории затопленного поселка Киолим. Волонтеры помогают сотрудникам МЧС, а также активно взаимодействуют с жителями поселка, оказывая им необходимую поддержку и доставляя гуманитарную помощь.

Сейчас поселок Киолим в Карабаше освобожден от воды. Было эвакуировано 163 человека. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер прибыли на затопленные территории и провели оперштаб, где упомянули о денежной помощи пострадавшим от наводнения.

Молодогвардейцы провели оперативный штаб с губернатором региона Текслером
Молодогвардейцы провели оперативный штаб с губернатором региона Текслером
Фото:
Волонтеры активно помогают продовольствием жителям Киолима
Волонтеры активно помогают продовольствием жителям Киолима
Фото:
Также они помогают с отгрузкой гуманитарной помощи
Также они помогают с отгрузкой гуманитарной помощи
Фото:
Волонтеры начали помогать жителям поселка еще утром
Волонтеры начали помогать жителям поселка еще утром
Фото:

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В Карабаше Челябинской области волонтеры «Молодой гвардии» оказывают помощь жителям, пострадавшим от подтопления из-за прорыва дамбы. Активисты организации прибыли на место событий для поддержки пострадавших, сообщили 27 июля в Челябинском региональном отделении «Молодой гвардии». «Сегодня ночью 20 молодогвардейцев приехали в Карабаш на оперативный штаб. Уже с утра они активно помогают в пунктах временного размещения. Доставляют предметы продовольствия, а также помогают с разгрузкой гуманитарной помощи», — сообщили URA.RU в волонтерском отделении. Уточняется, что часть молодогвардейцев работают на территории затопленного поселка Киолим. Волонтеры помогают сотрудникам МЧС, а также активно взаимодействуют с жителями поселка, оказывая им необходимую поддержку и доставляя гуманитарную помощь. Сейчас поселок Киолим в Карабаше освобожден от воды. Было эвакуировано 163 человека. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер прибыли на затопленные территории и провели оперштаб, где упомянули о денежной помощи пострадавшим от наводнения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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