Часть волонтеров работают в затопленном поселке Киолим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Под Карабашем прорвало дамбу

В Карабаше Челябинской области волонтеры «Молодой гвардии» оказывают помощь жителям, пострадавшим от подтопления из-за прорыва дамбы. Активисты организации прибыли на место событий для поддержки пострадавших, сообщили 27 июля в Челябинском региональном отделении «Молодой гвардии».

«Сегодня ночью 20 молодогвардейцев приехали в Карабаш на оперативный штаб. Уже с утра они активно помогают в пунктах временного размещения. Доставляют предметы продовольствия, а также помогают с разгрузкой гуманитарной помощи», — сообщили URA.RU в волонтерском отделении.

Уточняется, что часть молодогвардейцев работают на территории затопленного поселка Киолим. Волонтеры помогают сотрудникам МЧС, а также активно взаимодействуют с жителями поселка, оказывая им необходимую поддержку и доставляя гуманитарную помощь.

Сейчас поселок Киолим в Карабаше освобожден от воды. Было эвакуировано 163 человека. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер прибыли на затопленные территории и провели оперштаб, где упомянули о денежной помощи пострадавшим от наводнения.

Молодогвардейцы провели оперативный штаб с губернатором региона Текслером Фото: Челябинское региональное отделение «Молодой гвардии»

Волонтеры активно помогают продовольствием жителям Киолима Фото: Челябинское региональное отделение «Молодой гвардии»

Также они помогают с отгрузкой гуманитарной помощи Фото: Челябинское региональное отделение «Молодой гвардии»

Волонтеры начали помогать жителям поселка еще утром Фото: Челябинское региональное отделение «Молодой гвардии»