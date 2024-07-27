В Карабаше Челябинской области волонтеры «Молодой гвардии» оказывают помощь жителям, пострадавшим от подтопления из-за прорыва дамбы. Активисты организации прибыли на место событий для поддержки пострадавших, сообщили 27 июля в Челябинском региональном отделении «Молодой гвардии».
«Сегодня ночью 20 молодогвардейцев приехали в Карабаш на оперативный штаб. Уже с утра они активно помогают в пунктах временного размещения. Доставляют предметы продовольствия, а также помогают с разгрузкой гуманитарной помощи», — сообщили URA.RU в волонтерском отделении.
Уточняется, что часть молодогвардейцев работают на территории затопленного поселка Киолим. Волонтеры помогают сотрудникам МЧС, а также активно взаимодействуют с жителями поселка, оказывая им необходимую поддержку и доставляя гуманитарную помощь.
Сейчас поселок Киолим в Карабаше освобожден от воды. Было эвакуировано 163 человека. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер прибыли на затопленные территории и провели оперштаб, где упомянули о денежной помощи пострадавшим от наводнения.
Молодогвардейцы провели оперативный штаб с губернатором региона Текслером
Фото: Челябинское региональное отделение «Молодой гвардии»
Волонтеры активно помогают продовольствием жителям Киолима
Фото: Челябинское региональное отделение «Молодой гвардии»
Также они помогают с отгрузкой гуманитарной помощи
Фото: Челябинское региональное отделение «Молодой гвардии»
Волонтеры начали помогать жителям поселка еще утром
Фото: Челябинское региональное отделение «Молодой гвардии»
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Карабаше Челябинской области волонтеры «Молодой гвардии» оказывают помощь жителям, пострадавшим от подтопления из-за прорыва дамбы. Активисты организации прибыли на место событий для поддержки пострадавших, сообщили 27 июля в Челябинском региональном отделении «Молодой гвардии». «Сегодня ночью 20 молодогвардейцев приехали в Карабаш на оперативный штаб. Уже с утра они активно помогают в пунктах временного размещения. Доставляют предметы продовольствия, а также помогают с разгрузкой гуманитарной помощи», — сообщили URA.RU в волонтерском отделении. Уточняется, что часть молодогвардейцев работают на территории затопленного поселка Киолим. Волонтеры помогают сотрудникам МЧС, а также активно взаимодействуют с жителями поселка, оказывая им необходимую поддержку и доставляя гуманитарную помощь. Сейчас поселок Киолим в Карабаше освобожден от воды. Было эвакуировано 163 человека. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер прибыли на затопленные территории и провели оперштаб, где упомянули о денежной помощи пострадавшим от наводнения.