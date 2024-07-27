27 июля 2024

Пьяный водитель устроил ДТП в Екатеринбурге и чуть не сбил очевидцев. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водитель отечественной иномарки проехал на красный свет (архивное фото)
Водитель отечественной иномарки проехал на красный свет (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Совхозная и проспект Космонавтов в ночь на 28 июля произошло серьезное ДТП, в котором пьяный водитель «Лады Весты», проехав на красный свет светофора, столкнулся с автомобилем каршеринга. После столкновения он продолжил движение вокруг места аварии, создавая угрозу для очевидцев. Такое видео появилось в соцсетях.

«Водитель „Лады Весты“ проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с каршерингом. После ДТП водитель „Весты“ начал ездить вокруг места происшествия чуть не сбив очевидцев. Предположительно, водитель „Лады Весты“ был под алкогольным опьянением», — передает telegram-канал «Бандитский центр».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. «Водитель... „Лада“... выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем „Фольксваген Поло“. В результате ДТП 22-летний водитель и 18-летняя девушка пассажир автомашины „Фольксваген Поло“ с места ДТП с различными травмами доставлены в лечебное учреждение! Водитель, спровоцировавший ДТП, скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку», — сообщили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Совхозная и проспект Космонавтов в ночь на 28 июля произошло серьезное ДТП, в котором пьяный водитель «Лады Весты», проехав на красный свет светофора, столкнулся с автомобилем каршеринга. После столкновения он продолжил движение вокруг места аварии, создавая угрозу для очевидцев. Такое видео появилось в соцсетях. «Водитель „Лады Весты“ проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с каршерингом. После ДТП водитель „Весты“ начал ездить вокруг места происшествия чуть не сбив очевидцев. Предположительно, водитель „Лады Весты“ был под алкогольным опьянением», — передает telegram-канал «Бандитский центр». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. «Водитель... „Лада“... выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем „Фольксваген Поло“. В результате ДТП 22-летний водитель и 18-летняя девушка пассажир автомашины „Фольксваген Поло“ с места ДТП с различными травмами доставлены в лечебное учреждение! Водитель, спровоцировавший ДТП, скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку», — сообщили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...