В Екатеринбурге на перекрестке улиц Совхозная и проспект Космонавтов в ночь на 28 июля произошло серьезное ДТП, в котором пьяный водитель «Лады Весты», проехав на красный свет светофора, столкнулся с автомобилем каршеринга. После столкновения он продолжил движение вокруг места аварии, создавая угрозу для очевидцев. Такое видео появилось в соцсетях.
«Водитель „Лады Весты“ проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с каршерингом. После ДТП водитель „Весты“ начал ездить вокруг места происшествия чуть не сбив очевидцев. Предположительно, водитель „Лады Весты“ был под алкогольным опьянением», — передает telegram-канал «Бандитский центр».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. «Водитель... „Лада“... выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем „Фольксваген Поло“. В результате ДТП 22-летний водитель и 18-летняя девушка пассажир автомашины „Фольксваген Поло“ с места ДТП с различными травмами доставлены в лечебное учреждение! Водитель, спровоцировавший ДТП, скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку», — сообщили в ведомстве.
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