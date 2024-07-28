Бастрыкин взялся за дело массово отравившихся рабочих в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по делу рабочих, которые отравились парами неизвестного газа в одном из ливневых колодцев Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ.
«В СМИ и соцмедиа сообщается, что в Екатеринбурге при проведении технических работ в затопленном колодце ухудшилось самочувствие у нескольких рабочих. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Следственными органами СУ СК России по Свердловской области по данному факту организована процессуальная проверка по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства.
Поручение отдано и. о. руководителя свердловского отдела СК Константину Мирошниченко. Он должен будет отчитаться о ходе проверки и установленных обстоятельствах происшествия.
Ранее URA.RU сообщало о нескольких рабочих, задохнувшихся газами при откачке воды из затопленного колодца на стройке в Верх-Исетском районе. Двое из пострадавших быстро пришли в себя и отказались от госпитализации. Четверых же пришлось на скорой отправить в токсикологический центр, трое из них — в тяжелом состоянии. Дело расследуют сразу три ведомства: СКР, полиция и прокуратура.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!