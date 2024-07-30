В Челябинской области вода затопила заповедник Аркаим, однако фестиваль традиционной кухни «Крынка» не отменили. Об этом сообщили на официальной странице заповедника.
«Как и везде в Челябинской области, уровень воды в наших местных аркаимских водоемах повысился. В настоящий момент уровень воды в реке Большая Караганка на перекате в нижнем лагере выше щиколотки», — сообщили на официальной странице заповедника в соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники Аркаима выразили надежду, что уровень воды постепенно будет понижаться. Они отметили, что заповедник работает, никаких ограничений в посещении и проведении экскурсий нет. Поэтому фестиваль традиционной кухни «Крынка» пройдет в запланированное время.
Подтопление территорий Челябинской области началось после обильных ливней, когда за сутки выпадало более месячной нормы осадков. Сейчас ситуация стабилизировалась.
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