В Челябинской области затопило заповедник Аркаим. Фото

30 июля 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

Заповедник немного подтоплен водой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В Челябинской области вода затопила заповедник Аркаим, однако фестиваль традиционной кухни «Крынка» не отменили. Об этом сообщили на официальной странице заповедника. «Как и везде в Челябинской области, уровень воды в наших местных аркаимских водоемах повысился. В настоящий момент уровень воды в реке Большая Караганка на перекате в нижнем лагере выше щиколотки», — сообщили на официальной странице заповедника в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники Аркаима выразили надежду, что уровень воды постепенно будет понижаться. Они отметили, что заповедник работает, никаких ограничений в посещении и проведении экскурсий нет. Поэтому фестиваль традиционной кухни «Крынка» пройдет в запланированное время. Подтопление территорий Челябинской области началось после обильных ливней, когда за сутки выпадало более месячной нормы осадков. Сейчас ситуация стабилизировалась. В Аркаиме по щиколотку воды Аркаим, vk.com Ограничений для посещения заповедника нет Аркаим, vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области вода затопила заповедник Аркаим, однако фестиваль традиционной кухни «Крынка» не отменили. Об этом сообщили на официальной странице заповедника. «Как и везде в Челябинской области, уровень воды в наших местных аркаимских водоемах повысился. В настоящий момент уровень воды в реке Большая Караганка на перекате в нижнем лагере выше щиколотки», — сообщили на официальной странице заповедника в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники Аркаима выразили надежду, что уровень воды постепенно будет понижаться. Они отметили, что заповедник работает, никаких ограничений в посещении и проведении экскурсий нет. Поэтому фестиваль традиционной кухни «Крынка» пройдет в запланированное время. Подтопление территорий Челябинской области началось после обильных ливней, когда за сутки выпадало более месячной нормы осадков. Сейчас ситуация стабилизировалась.