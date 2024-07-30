В Челябинской области затопило заповедник Аркаим. Фото

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Аркаим. Архивные кадры 2010 года. Челябинская область, аркаим, спирали из камней
Заповедник немного подтоплен водой Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Челябинской области вода затопила заповедник Аркаим, однако фестиваль традиционной кухни «Крынка» не отменили. Об этом сообщили на официальной странице заповедника.

«Как и везде в Челябинской области, уровень воды в наших местных аркаимских водоемах повысился. В настоящий момент уровень воды в реке Большая Караганка на перекате в нижнем лагере выше щиколотки», — сообщили на официальной странице заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники Аркаима выразили надежду, что уровень воды постепенно будет понижаться. Они отметили, что заповедник работает, никаких ограничений в посещении и проведении экскурсий нет. Поэтому фестиваль традиционной кухни «Крынка» пройдет в запланированное время.

Подтопление территорий Челябинской области началось после обильных ливней, когда за сутки выпадало более месячной нормы осадков. Сейчас ситуация стабилизировалась.

В Аркаиме по щиколотку воды
В Аркаиме по щиколотку воды
Ограничений для посещения заповедника нет
Ограничений для посещения заповедника нет

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В Челябинской области вода затопила заповедник Аркаим, однако фестиваль традиционной кухни «Крынка» не отменили. Об этом сообщили на официальной странице заповедника. «Как и везде в Челябинской области, уровень воды в наших местных аркаимских водоемах повысился. В настоящий момент уровень воды в реке Большая Караганка на перекате в нижнем лагере выше щиколотки», — сообщили на официальной странице заповедника в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники Аркаима выразили надежду, что уровень воды постепенно будет понижаться. Они отметили, что заповедник работает, никаких ограничений в посещении и проведении экскурсий нет. Поэтому фестиваль традиционной кухни «Крынка» пройдет в запланированное время. Подтопление территорий Челябинской области началось после обильных ливней, когда за сутки выпадало более месячной нормы осадков. Сейчас ситуация стабилизировалась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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