Челябинское УФАС предостерегло бизнес от повышения цен в затопленных районах

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Торговые сети и производителей питьевой воды предостерегли от повышения цен в пострадавших от наводнения районах
Торговые сети и производителей питьевой воды предостерегли от повышения цен в пострадавших от наводнения районах Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Челябинское УФАС предостерегло бизнесменов от повышения цен на продукты питания в подтопленных районах региона. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, соответствующие письма разосланы в торговые сети и производителям питьевой воды.

«Служба усилила взаимодействие с представителями региональных органов власти и органов местного самоуправления. Речь идет об оперативном обмене данными с целью недопущения роста цен», — сообщили URA.RU в УФАС.

В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной прорывом дамбы на Киалимском водохранилище и переполнением рек, были разосланы письма в сети «Пятерочка», «Магнит», «Красное и Белое». Обращения получили производители воды — компании НВК «Ниагара», «Люкс Вода Челябинск», ТД «Артезианская вода». В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, УФАС пообещало принять соответствующие меры.

Регион переживает последствия сильных ливней, которые привели к подтоплению сотен домов и участков. Власти предприняли меры для предотвращения переполнения Шершневского водохранилища, что включало сброс воды в реку Миасс. Режим чрезвычайной ситуации введен в нескольких муниципалитетах, включая Карабашский и Коркинский городские округа, Сосновский и Еманжелинский районы. Специалисты Роспотребнадзора усиливают контроль за качеством воды.

На данный момент наблюдается положительная динамика в уменьшении уровня воды, однако остается более двухсот подтопленных домов и почти четырехсот приусадебных участков. В пунктах временного размещения находятся 84 человека, включая 12 детей. Восстановительные работы начаты на освободившихся от воды территориях.

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Челябинское УФАС предостерегло бизнесменов от повышения цен на продукты питания в подтопленных районах региона. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, соответствующие письма разосланы в торговые сети и производителям питьевой воды. «Служба усилила взаимодействие с представителями региональных органов власти и органов местного самоуправления. Речь идет об оперативном обмене данными с целью недопущения роста цен», — сообщили URA.RU в УФАС. В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной прорывом дамбы на Киалимском водохранилище и переполнением рек, были разосланы письма в сети «Пятерочка», «Магнит», «Красное и Белое». Обращения получили производители воды — компании НВК «Ниагара», «Люкс Вода Челябинск», ТД «Артезианская вода». В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, УФАС пообещало принять соответствующие меры. Регион переживает последствия сильных ливней, которые привели к подтоплению сотен домов и участков. Власти предприняли меры для предотвращения переполнения Шершневского водохранилища, что включало сброс воды в реку Миасс. Режим чрезвычайной ситуации введен в нескольких муниципалитетах, включая Карабашский и Коркинский городские округа, Сосновский и Еманжелинский районы. Специалисты Роспотребнадзора усиливают контроль за качеством воды. На данный момент наблюдается положительная динамика в уменьшении уровня воды, однако остается более двухсот подтопленных домов и почти четырехсот приусадебных участков. В пунктах временного размещения находятся 84 человека, включая 12 детей. Восстановительные работы начаты на освободившихся от воды территориях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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