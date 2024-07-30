Челябинское УФАС предостерегло бизнес от повышения цен в затопленных районах

Челябинское УФАС предостерегло бизнесменов от повышения цен на продукты питания в подтопленных районах региона. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, соответствующие письма разосланы в торговые сети и производителям питьевой воды.
«Служба усилила взаимодействие с представителями региональных органов власти и органов местного самоуправления. Речь идет об оперативном обмене данными с целью недопущения роста цен», — сообщили URA.RU в УФАС.
В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной прорывом дамбы на Киалимском водохранилище и переполнением рек, были разосланы письма в сети «Пятерочка», «Магнит», «Красное и Белое». Обращения получили производители воды — компании НВК «Ниагара», «Люкс Вода Челябинск», ТД «Артезианская вода». В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, УФАС пообещало принять соответствующие меры.
Регион переживает последствия сильных ливней, которые привели к подтоплению сотен домов и участков. Власти предприняли меры для предотвращения переполнения Шершневского водохранилища, что включало сброс воды в реку Миасс. Режим чрезвычайной ситуации введен в нескольких муниципалитетах, включая Карабашский и Коркинский городские округа, Сосновский и Еманжелинский районы. Специалисты Роспотребнадзора усиливают контроль за качеством воды.
На данный момент наблюдается положительная динамика в уменьшении уровня воды, однако остается более двухсот подтопленных домов и почти четырехсот приусадебных участков. В пунктах временного размещения находятся 84 человека, включая 12 детей. Восстановительные работы начаты на освободившихся от воды территориях.
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