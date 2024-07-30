В Северной Осетии сбили два беспилотника

30 июля 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

В Северной Осетии отражена атака БПЛА Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Моздокском районе Северной Осетии отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших и разрушенных объектов в результате происшествия не зафиксировано. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло. «В Моздокском районе отражена атака беспилотников: сбиты два БПЛА. Жертв и разрушений нет», — написал Меняйло в Telegram. Впервые ВСУ атаковали Северную Осетию 8 июня. Тогда целью Киева был военный аэродром. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Моздокском районе Северной Осетии отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших и разрушенных объектов в результате происшествия не зафиксировано. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло. «В Моздокском районе отражена атака беспилотников: сбиты два БПЛА. Жертв и разрушений нет», — написал Меняйло в Telegram. Впервые ВСУ атаковали Северную Осетию 8 июня. Тогда целью Киева был военный аэродром.