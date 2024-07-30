В Северной Осетии сбили два беспилотника

В Северной Осетии отражена атака БПЛА
В Моздокском районе Северной Осетии отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших и разрушенных объектов в результате происшествия не зафиксировано. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.
«В Моздокском районе отражена атака беспилотников: сбиты два БПЛА. Жертв и разрушений нет», — написал Меняйло в Telegram.
Впервые ВСУ атаковали Северную Осетию 8 июня. Тогда целью Киева был военный аэродром.
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