В Северной Осетии сбили два беспилотника

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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, спецоперация, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, сво, дрон, мавик
В Северной Осетии отражена атака БПЛА Фото:

В Моздокском районе Северной Осетии отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших и разрушенных объектов в результате происшествия не зафиксировано. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.

«В Моздокском районе отражена атака беспилотников: сбиты два БПЛА. Жертв и разрушений нет», — написал Меняйло в Telegram.

Впервые ВСУ атаковали Северную Осетию 8 июня. Тогда целью Киева был военный аэродром.

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В Моздокском районе Северной Осетии отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших и разрушенных объектов в результате происшествия не зафиксировано. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло. «В Моздокском районе отражена атака беспилотников: сбиты два БПЛА. Жертв и разрушений нет», — написал Меняйло в Telegram. Впервые ВСУ атаковали Северную Осетию 8 июня. Тогда целью Киева был военный аэродром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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