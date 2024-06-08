ВСУ впервые попытались ударить по Северной Осетии: главное о ходе СВО 8 июня

Системы ПВО сбили три беспилотника над Северной Осетией

08 июня 2024 в 21:38 Размер текста - 17 +

ВС РФ пресекли первую атаку ВСУ по Северной Осетии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины впервые предприняли попытку атаки по Северной Осетии. Для террористической атаки были задействованы беспилотники самолетного типа. По словам главы республики Сергея Меняйло, целью украинской стороны был военный аэродром. URA.RU приводит главные новости о ходе спецоперации на Украине к вечеру 8 июня. Системы ПВО отразили атаку на аэродром в Северной Осетии «В Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром», — сообщил глава Северной Осетии. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, зафиксированы незначительные разрушения и возгорания. 22 мирных жителя погибли при ударе ВСУ по магазину в Херсонской области В результате террористической атаки со стороны Украины по торговому предприятию в селе Садовое Голопристанского муниципального округа погибло 22 человека, об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо. Он дополнил, что 15 человек получили ранения, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. В связи с трагичными событиями в регионе объявили 9 и 10 июня днями траура. ВСУ отступили с востока Часова Яра «На востоке Часова Яра вооруженные формирования Украины не выдержали нашего (российского — прим. URA.RU) натиска, с позиций побежали, оборона там трещит по швам», — сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский. По его словам, беглые солдаты ВСУ отошли в другие районы города. В Киеве обвинили командование в умалчивании потерь Работино и Крынок Депутат Верховной Рады Мария Безуглая обвинила украинское военное руководство в сокрытии информации о ходе боевых действий. «Так вот, Работино уже несколько недель не наш. И об этом молчат. И Крынки де-факто уже тоже (недавно)», — написала она. В ЛНР объявили день траура после обстрела ВСУ с 6 погибшими Количество погибших после атаки ВСУ по многоквартирному дому в Луганске увеличилось до шести, еще 60 человек пострадали. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 8 июня днем траура, сообщил Пятый канал. ВС РФ уничтожили два беспилотных катера в Черном море «Ночью в Черном море уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма», — об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ. Ведомство также доложило о сбитии беспилотников над территорией полуострова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины впервые предприняли попытку атаки по Северной Осетии. Для террористической атаки были задействованы беспилотники самолетного типа. По словам главы республики Сергея Меняйло, целью украинской стороны был военный аэродром. URA.RU приводит главные новости о ходе спецоперации на Украине к вечеру 8 июня. «В Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром», — сообщил глава Северной Осетии. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, зафиксированы незначительные разрушения и возгорания. В результате террористической атаки со стороны Украины по торговому предприятию в селе Садовое Голопристанского муниципального округа погибло 22 человека, об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо. Он дополнил, что 15 человек получили ранения, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. В связи с трагичными событиями в регионе объявили 9 и 10 июня днями траура. «На востоке Часова Яра вооруженные формирования Украины не выдержали нашего (российского — прим. URA.RU) натиска, с позиций побежали, оборона там трещит по швам», — сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский. По его словам, беглые солдаты ВСУ отошли в другие районы города. Депутат Верховной Рады Мария Безуглая обвинила украинское военное руководство в сокрытии информации о ходе боевых действий. «Так вот, Работино уже несколько недель не наш. И об этом молчат. И Крынки де-факто уже тоже (недавно)», — написала она. Количество погибших после атаки ВСУ по многоквартирному дому в Луганске увеличилось до шести, еще 60 человек пострадали. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 8 июня днем траура, сообщил Пятый канал. «Ночью в Черном море уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма», — об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ. Ведомство также доложило о сбитии беспилотников над территорией полуострова.